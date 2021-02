20-årig mand havde kniv og kokain

Efter midnat natten til lørdag fik politiet en anmeldelse om, at en ung mand på Slangerupvej nær Sigerslevøster havde en kniv.

Politiet kørte derud og fandt en mand, der løb fra stedet og smed en kniv fra sig. Han blev indhentet. Da han også havde to gram kokain på sig, blev han sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og for besiddelse af en ulovlig kniv. Manden er fra Hillerød, oplyser Nordsjællands Politi.