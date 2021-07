Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

20-årig kvinde ville snyde sig til kørekort: Her er dommen

Hillerød - 13. juli 2021 kl. 10:31 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En 20-årig kvinde, som i januar var til køreprøve i Køreprøveafdelingen i Østergade 1 i Hillerød, forsøgte at snyde sig til et kørekort, selv om hun havde dumpet teoriprøven. Det fremgår af en dombog fra Retten i Hillerød, hvor den 20-årige kvinde 23. juni fik en dom for dokumentfalsk.

Den 20-årige fortalte i retten, at hun havde dumpet prøven mange gange, og var begyndt at tvivle på, om hun nogensinde ville bestå. Hun trænede meget, men alligevel gik det galt, da hun endnu engang var til køreprøve i begyndelsen af januar. Få dage efter prøven kom resultatet, og der stod, at hun var dumpet igen. Det fik hende til at ringe til en køreprøvesagkyndig og sige, at der måtte være sket en fejl, for hun havde bestået prøven. Den køreprøvesagkyndige aftale med den 20-årige kvinde, at de skule mødes og drøfte sagen.

Inden mødet lavede den 20-årige et falsk bedømmelsesskema for Rigspolitiets teoriprøve, hvor der stod, at hun kun havde de tilladte fem fejl i køreprøven. Hun rettede også i dokumentet "Ansøgning om kørekort", så der i stedte for at stå "ikke bestået" stod "bestået".

Men da den køreprøvesagkyndige så dokumentet, kunne han se, at hun havde lavet ændringerne, og han meldte hende til politiet.

Den 20-årige erkendte sig skyldig, og sagde i retten, at hun ikke havde tænkt over konsekvenserne ved at snyde. Konsekvensen blev 30 dages betinget dom, og med en betinget dom kommer hun da heller ikke i fængsel for sin udåd, men prøvetiden er stadig et år, hvor fængselsdommen udløses, hvis hun begår ny kriminalitet. Derudover får den 20-årige kvinde en pæn regning, for hun skal betale sagens omkostninger.