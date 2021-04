19-årige Sille fra Hillerød i finalen for Unge Forskere

19-årige Sille Fabricius Skovgaard fra 3.k på Hillerød Tekniske Gymnasium, U/Nord, forsker i en ny metode til at bekæmpe antibiotikaresistens. Hendes projekt er så overbevisende, at hun nu står i finalen i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere, som den eneste seniorfinalist fra Nordsjælland.

Udvalgt blandt 238

Unge Forskere er arrangeret af Danmarks nationale naturfagscenter Astra og giver alle elever, uanset klassetrin, mulighed for at udforske og arbejde med et naturfagligt projekt, de brænder for. Det kan være et spændende forsøg, et teoretisk projekt, en ny opdagelse eller en innovativ opfindelse.