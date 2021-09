Se billedserie 19-årige Mathilde Clauson-Kaas bor med sine forældre, sin lillebror og sin hund i det vestlige Hillerød. Hun fortæller, at hele familien støtter op om hendes kandidatur. Det samme gør hendes venner. - De ved måske ikke helt, hvad det drejer sig om, og nogen vidste måske ikke, at der var valg, siger hun. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: 19-årige Mathildes første valg bliver med eget navn på stemmesedlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19-årige Mathildes første valg bliver med eget navn på stemmesedlen

Hillerød - 30. september 2021 kl. 06:24 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Når 19-årige Mathilde Clauson-Kaas går i stemmeboksen til kommunalvalget den 16. november, er det første gang, hun sætter sit kryds. Det er første gang, hun kan få indflydelse på, hvad kommunen skal arbejde mod og med i de kommende fire år.

Men hun kan ende med at få mere indflydelse end de fleste, for trods hendes unge alder står hun selv på stemmesedlen som kandidat for Socialdemokratiet, og det endda selvom hun kun har været politisk aktiv i et par år.

- Det er lidt mærkeligt, at jeg kan stemme på mig selv. Jeg kunne lige præcis ikke stemme til sidste folketingsvalg, men jeg er glad for, at jeg kan stemme nu, siger hun.

Mathilde Clauson-Kaas' politiske karriere begyndte for cirka to år siden, da hun meldte sig ind i DSU Hillerød, hvor hun nu er næstformand.

Hendes forældre er ikke politisk aktive, og hendes venner har ikke været lige så interesserede i politik som hende. Derfor savnede hun et fællesskab omkring politikken.

På daværende tidspunkt sprudlede den lokale ungdomsafdeling ikke ligefrem af liv, og det besluttede hun sig for at lave om på sammen med formand Frederik Mulla Hansen.

- Vi besluttede os for at sparke gang i det igen, og det går faktisk ret godt. Vi har nået vores målsætning ved at få otte nye medlemmer, så vi nu er 10 aktive i DSU. Det har været et par travle år, siger hun.

Unge i byrådet Da telefonen en dag ringede, tog den politiske karriere pludselig en drejning. Og den tog fart. Mathilde Clauson-Kaas fik muligheden for at træde fra ungdomspolitikken og ind på voksenscenen:

- Jeg blev ringet op af næstformanden fra DSU's landsforbund, der spurgte om jeg var interesseret i at stille op. Jeg var midt i 3. g, så jeg gjorde mig mange overvejelser. Men jeg greb muligheden og takkede ja, fordi jeg vil skabe forandring. Det motiverer mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel for mennesker, siger hun.

Mathilde Clauson-Kaas er nummer otte på Socialdemokratiets liste i Hillerød, der tæller i alt 16 kandidater.

Den yngste i byrådet, som det ser ud nu, er cirka dobbelt så gammel som Mathilde Clauson-Kaas, og det, mener hun, er et problem:

- Et byråd skal repræsentere hele befolkningen. Det gør det ikke nu. Nogen har nærmest siddet længere, end jeg har levet. Det er vigtigt at få unge med i byrådene landet over, fordi vi har noget andet at byde ind med. Det bliver det måske en udfordring til at starte med, fordi jeg er vant til at omgås folk på min egen alder, men det bliver spændende, og jeg tror, vi kan supplere hinanden godt.

Klima og psykologhjælp Konkret har Mathilde Clauson-Kaas to mærkesager, der skal skabe de forandringer, hun mener, Hillerød har brug for.

Som mange andre unge vil hun gøre mere for klimaet, og så vil hun sætte ind med gratis psykologhjælp til unge under 25.

- Jeg drømmer om at mærke, at jeg skaber forandring. At jeg gør kommunen til et bedre sted for dem, der bor her. Min drømmekommune er så grøn som muligt. Jeg mener, man burde gøre så meget, man overhovedet kan. Det skylder man ungdommen, siger hun.

Om ønsket om gratis psykologbehandling til unge, fortæller hun, at hun selv har oplevet at stå med problemerne:

- Vi ser en stigning i antallet af unge med psykiske problemer, og jeg har selv oplevet det. Psykologhjælpen er ikke gratis nu, men det vil jeg gerne have, at den bliver.

Fremtidsplaner Mathilde Clauson-Kaas blev i sommer færdig på Frederiksborg Gymnasium og arbejder nu på fuld tid i smykkebutikken Karmen & Kamelia i Slotsarkaderne og spiller fodbold på eliteniveau.

Udover at ville i byrådet, er fremtiden endnu ikke fastlagt, men planen er, at hun på et tidspunkt vil læse videre.

- Jeg ved ikke, om det bliver næste år eller næste år igen, men jeg vil gerne læse noget med politik eller medier. Måske journalistik eller en samfundsbachelor med journalistik på RUC. Jeg føler, at jeg den vej kan give noget til befolkningen gennem oplysning, siger hun.

Hun udelukker ikke, at en plads i Folketinget kan komme i spil i fremtiden:

- Jeg vil ikke sætte mig op efter noget endnu, men hvis jeg synes, det er megafedt i byrådet, så kunne det måske være næste skridt.