19-årig kvinde forsøgt voldtaget: Iraner blev udvist

Hillerød - 06. marts 2018

Det var i sidste øjeblik, at en 19-årig kvinde fra Hillerød fik hjælp og undgik at blive voldtaget, da hun i november sidste år blev overfaldet på vej hjem fra en gallafest på Frederiksborg Gymnasium. Et ungt par kom hende til undsætning og tilkaldte politiet, der kort efter kunne anholde den 28-årige iraner Saeid Khandan fra Hillerød. Han blev mandag straffet for voldtægtsforsøget med tre års fængsel og dømt til udvisning af Danmark af en enig domsmandsret i Retten i Hillerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Retten havde forinden hørt den 19-årige gymnasieelev vidne om, hvordan hun på sin hjemtur havde forsøgt at gå små omveje for at ryste den mand, der gik bag hende, af sig. Da hun gik over på den anden side af fortovet, fulgte han efter, og da han også fulgte efter hende tværs over parkeringspladsen ved Bilka, begyndte hun at gå i panik.

Ved Trollesvej og Slangerupgade blev hun overfaldet og skubbet til jorden. Liggende modtog hun slag og spark, mens hun råbte på hjælp.

Det var en stærk og fattet 19-årig, der i retten oprullede hændelserne minut for minut den lørdag i november og fortalte, hvordan gerningsmanden havde gået i cirkler rundt om hende, som om han var i tvivl, for så kort efter at sætte en skarp kniv til hendes hals. Først da hun nåede til at fortælle om det unge par, der endelig hørte hendes skrig, trængte tårerne sig på, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På det tidspunkt var strømpebukserne revet af hende og hun havde snitsår fra kniven på sine hænder.

Under lidt tumult fik parret hevet hende op fra jorden og kontaktet politiet.

Blot 10 minutter senere blev Saeid Khandan anholdt kort derfra på Markedsstræde ud for Danners plads. Mellem hans baller fandt politiet en kniv med et blad på over 10 centimeter. Det er nu op til Udlændingestyrelsen at vurdere, om han reelt kan udsendes til Iran.