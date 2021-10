18-årige dømt for vold efter slagsmål på Posen

To unge er dømt for vold efter slagsmål på Posen om natten i 2020. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Fantastic - stock.adobe.com

To 18-årige mænd dømt for at slå og sparke en tredje mand i nattelivet

Hillerød - 14. oktober 2021 kl. 05:51 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

To i dag 18-årige mænd slipper med en betinget straf, efter de slog og sparkede en anden mand 28. juni 2020 omkring klokken 02.11 i parken Posen i Hillerøds centrum.

De to 18-årige var tiltalt for vold ved i forening at have slået den tredje mand.

Den ene 18-årige havde slået offeret i ansigtet med en knytnæve, så han faldt til jorden, mens den anden havde sparket ham, da han lå ned, på ryggen og i maven.

Det står der i dombogen om sagen, hvor dommen faldt i Retten i Hillerød 23. august.

Af dombogen fremgår det, at manden, der var blevet tæsket, senere samme nat tog på skadestuen i Hillerød, hvor han havde nogle hudafskrabninger og hævelser.

I selvforsvar Manden, der slog, erkendte, at han havde slået, men mente, at det var sket i nødværge. Den anden mand erkendte at have skubbet til den tredje mand med foden, men mente også, at det var sket i selvforsvar.

Men retten mente hverken, at offeret havde slået de andre eller henvendt sig til dem den nat på Posen. Retten fandt samtidig, at offerets forklaring var troværdig, sammenhængende og stemmede overens med andre vidneforklaringer, så retten mente altså ikke, at volden var sket i selvforsvar.

I nattelivet Begge 18-årige blev derfor idømt 40 dages betinget fængsel. At dommen trods alt blev mild, skyldtes ifølge retten, at episoden fandt sted i nattelivet og de dømtes unge alder og gode, personlige forhold.

Det fremgår ikke af dombogen, hvad der udløste volden, og hvad der gik forud for episoden, men Nordsjællands Politi fortalte dengang, at der havde været en stort masseslagsmål på Posen, og at de måtte rykke ud med flere patruljer.