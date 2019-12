En ung mand var torsdag eftermiddag i retten, sigtet for at have truet en 15-årig dreng på livet over det sociale medie Snapchat. Foto: Allan Nørregaard

18-årig truede med drab på Snapchat

Hillerød - 19. december 2019

- Din lille luder. Jeg kan love dig for, at du er død. Jeg skal sørge for, at du ikke kommer til at kunne gå rundt uden at se dig over skulderen. Du kan roligt betragte det som en trussel, for det er det.

Sådan skrev en 18-årig over det sociale medie Snapchat onsdag aften til en 15-årig dreng.

Der er allerede en igangværende sag med de to unge mænd i hovedrollerne, hvor den 18-årige angiveligt skulle have skudt den 15-årige med en hardballpistol og ramt ham i øjet, da de var til en fest hos en fælles bekendt den 29. november.

Beskeden blev derfor betragtet som en trussel mod et vidne, da den 18-årige blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag eftermiddag i Retten i Hillerød, hvor Nordsjællands Politi forsøgte at få den 18-årige mand varetægtsfængslet.

Den sigtede sendte efter eget udsagn beskeden, da den 15-årige havde meldt til politiet, at den 18-årige var i besiddelse af et våben. Politiet havde efterfølgende ransaget den 18-åriges hjem, som han deler med sin mor og lillesøster i Hillerød.

- Jeg sendte et billede af mit værelse efter ransagningen på Snapchat til flere af mine venner. Ved en fejl kommer jeg til at sende billedet til en gruppe, som han (den 15-årige, red.) er en del af. Jeg har fået at vide af politiet, at jeg ikke må kontakte ham, så jeg ignorerede ham i første omgang. Men så sendte han en besked, hvor han skrev »retfærdighed« og efterfølgende en smiley. Derefter brændte det hele sammen i mit hoved, og så sendte jeg beskeden, forklarede den 18-årige mand i retten.

Her fremgik det fra tidligere afhøringer i sagen, at den 15-årige følte sig truet, led af søvnløse nætter og var blevet hentet hjem fra sin efterskole, da han frygtede for sit eget og sin families liv.

Slap med en advarsel Nordsjællands politi ønskede at varetægtsfængsle den 18-årige i tre uger, da truslerne ifølge anklageren hang sammen med den igangværende sag om vold, og at der var tale om alvorlige trusler, der kunne påvirke sagen og den 15-årige forurettede.

Dommeren valgte dog at løslade den unge mand. Det begrundede hun med, at den 18-årige erkendte sig skyldig, er ung og ikke tidligere er blevet straffet. Hun benyttede dog lejligheden til at give ham et par alvorsord med på vejen.

- Der er en meget grov trussel, du kommer med. Og gør du det igen, så vil du formentlig ikke slippe for en varetægtsfængsling. Du må simpelthen ikke gøre det igen, sagde dommer Margrete Nissen, inden hun sendte den unge mand ud af retten.