Direktør i Spar Nord, Jesper Fruergaard, overrakte sammen med borgmester Kirsten Jensen legatet.Foto: Frans Wu, U/Nord

Send til din ven. X Artiklen: 18-årig modtager legat: Anders brænder for at forene mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18-årig modtager legat: Anders brænder for at forene mennesker

Hillerød - 27. juni 2021 kl. 19:55 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Anders Jensen, der går på EUX på U/Nord i Hillerød gør en stor positiv forskel som elevrådsformand på skolen. Fredag blev han overrasket med Laura Tietgens Legat.

Da 18-årige Anders Jensen for to år siden startede på EUX på U/Nord på Milnersvej, var der på skolen et amputeret elevråd, der mest handlede fra sag til sag. I dag møder 20-25 elever hver gang op til elevrådsmøderne, takket være Anders Jensen, der kort tid efter sin uddannelsesstart blev elevrådsformand.

- Jeg er et meget socialt menneske, og jeg kan godt lide at være sammen med mange mennesker og forene mennesker. Den følelse havde jeg også, da jeg kom her. Vi havde en fredagscafe, men den var meget opdelt, da jeg startede, og det synes jeg var ret ærgerligt. Det kunne være sjovt at melde sig ind i elevrådet og se, om jeg kunne lave nogle ting, der forenede skolen lidt mere. Og det lykkedes, fortæller Anders Jensen.

Laura Tietgens Legat Laura Tietgen Legatet har til formål at fremme Asylets værdier om at skabe selvstændige unge mennesker, der gør en forskel for sporten, erhvervslivet og samfundet. Laura Tietgen Legatet støtter projekter, grupper af mennesker, enkeltpersoner, ildsjæle, idéer og events, der skaber fællesskab.

Legatet gives til innovative og driftige mennesker, hvis initiativer stikker ud fra andre på en positiv måde i Hillerød Kommune.

Det blev uddelt første gang i oktober 2017 og uddeles i samarbejde med Spar Nord Fonden. Det begyndte at gå bedre med fredagscafeerne, flere havde lyst til at komme, og Anders Jensen ville gerne åbne cafeen, så flere kunne komme med. Han foreslog derfor, at der skulle laves et festudvalg, og det resulterede for halvandet år siden i en julecafe, hvor der mødte 500 unge op på tværs af Hillerøds ungdomsuddannelser.

- Jeg vil især gerne have, at folk føler, at de er en del af noget. Uanset hvilken U/Nord afdeling de går på, så skal de føle sig hjemme, siger han og fortsætter:

- Jeg får bedre indblik i, hvad det er for elever, vi har, og hvordan vi kan skabe bedre forhold. Jeg finder ud af, hvad eleverne kan lide, og så forsøger jeg at påvirke ledelsen, så eleverne føler sig mere hjemme, siger Anders Jensen, der har to år tilbage af sin gymnasielle erhvervsuddannelse, EUX, som han vil bruge til at læse videre til bygningsingeniør.

Samarbejdet mellem elevråd og ledelse for at skabe bedre forhold for eleverne er også afgørende for uddannelsesdirektør for Teknisk EUD/EUX Tina Steinbrenner, der mener, at Anders Jensen har været drivkraften for at få elevrådet til at fungere.

- Det betyder rigtig meget, at de ting, vi gør, er ting, som eleverne har ønsket. Det, vi oplever med Anders, er, at uanset om det handler om, hvordan eleverne får at vide, hvad de skal arbejde med de næste 20 uger, eller om det er en julecafe, der skal arrangeres, så er Anders interesseret i begge dele og formår at engagere elevrådet i begge dele. Det at man har den kobling er ret afgørende. Hvis man skal lære, så er det vigtigt, at man føler sig tryg, at man føler sig hørt, og at man har en opfattelse af, at det er ens skole. Vi tror på, at man skal være, før man kan lære, siger Tina Steinbrenner.

Og ledelsen har lært, at de derfor skal bakke op, når det kan lade sig gøre, når eleverne kommer med ønsker, fortæller hun.

Helt konkret ændrede elevernes ønsker lærernes arbejdsmetode under corona-nedlukningen.

- Vi havde nogle møder om, hvordan det gik i undervisningen. Her sagde eleverne, at det ville virke godt, hvis læreren i stedet for at sidde derhjemme foran skærmen, tog ind på skolen og stod i værkstedet og viste dem, hvordan en bestemt øvelse skulle laves. Det er noget, hvor eleverne har sat konkrete aftryk, for den tager vi til os med det samme. Så lærerne har stået meget i værkstederne og vist, hvordan man skruer tændrør ud, hvordan man samler ting og sager, hvordan man maler og blander noget og så videre, siger Tina Steinbrenner.

Med Laura Tietgens Legat følger 10.000 kroner og et portræt af modtageren, der er malet af børn fra Gadevang Asyl.