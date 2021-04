Artiklen: 18-årig dømt for to voldelige overfald

Det ene overfald fandt sted 17. august 2020 klokken 15.20 på Hillerød Station, hvor manden blev kendt skyldig i - sammen med en gruppe andre mænd - at have slået en anden mand med to-tre knytnæveslag i hovedet og nakken.

Det andet overfald skete den 1. juli 2020 på en parkeringsplads ved Fredskovhellet i Hillerød, hvor den 18-årige var anklaget for at slå en mand i hovedet med sin knytnæve, og igen, da manden lå ned, med en kæp.

Ifølge dombogen havde manden lånt kokain af den 18-årige, og den 18-årige ville have pengene for kokainen nu. Da han ikke kunne betale, slog den 18-årige ham, også med kæppen, så der var ifølge retten var risiko for, at han ville få en alvorlig skade.