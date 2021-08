En 18-årig mand blev forleden dømt for at snyde Netto. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 18-årig ansat fuskede Netto: Var besat af spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18-årig ansat fuskede Netto: Var besat af spil

18-årig ansat opfandt varereturneringer og overførte pengene til sig selv

Hillerød - 22. august 2021 kl. 05:45 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 18-årig mand var så fanget af spil, at han besluttede at snuppe penge fra Netto, som han var ansat i, gennem falske varereturneringer.

Læs også: Kassemedarbejder undlod at slå varer ind for at være sød ved sine veninder

Derfor var han forleden for Retten i Hillerød, tiltalt for tyveri fra Netto under sin korte ansættelse i starten af 2020.

På de cirka halvanden måned, hvor han var ansat i Netto i Hillerød, foretog han ifølge anklageskriftet mindst 34 fiktive varereturneringer og stjal på den måde 14.191 kroner fra sin arbejdsgiver.

Fortsatte, da det var nemt Den i dag 18-årige erkendte i retten, at han havde stjålet pengene. Det skyldtes, fortalte han ifølge dombogen, at han var fanget af spil på daværende tidspunkt, og at han var træt af, at han ikke fik sin løn.

Han besluttede sig for at tage pengene fra Netto, og da han fandt ud af, at det var nemt, besluttede han sig for at gøre det igen, selvom han godt vidste, at han ikke måtte, sagde han ifølge dombogen.

I starten var de beløb, som han skaffede via de falske returneringer, på omkring 400-800 kroner om dagen, men beløbets størrelse voksede efterhånden. I marts var den 18-årige oppe på at snuppe 2.990 kroner gennem fire falske returneringer af varer på en dag.

Men tyverierne endte med at blive opdaget, og siden har den 18-årige mand betalt lidt penge af til Netto hver måned, og han mener, han har betalt det hele tilbage, fortalte han i retten.

40 dages fængsel I retten endte manden med at få en dom på 40 dages fængsel. De blev dog gjort betinget og skal derfor ikke afsones, hvis manden ikke begår en strafbar handling i en prøvetid på et år.

Han skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden og udføre 60 timers ulønnet samfundstjeneste.

relaterede artikler

Mand havde både kniv og knojern på sig ved stationen 20. august 2021 kl. 05:40