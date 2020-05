17 smittet med coronavirus på sygehus

Det skriver Nordsjællands Hospital i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at hospitalet straks begyndte smitteopsporing og isolerede afsnittet.

Torsdag d. 21. maj 2020 konstaterede Ortopædkirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød en patient med positivt prøvesvar i forbindelse med rutinescreening af alle nyindlagte patienter for coronavirus.

Fredag oplevede afdelingen mulige COVID-symptomer hos en anden indlagt patient.Der bliver herefter iværksat smittesporing og test af alle indlagte patienter i afsnittet.

Alle de berørte patienter er efterfølgende blevet isoleret i forbindelse med deres indlæggelse og videre behandling for at mindske smitte. I forbindelse med smitteopsporingen er i alt ni patienter og otte medarbejdere testet positive for coronavirus.

Personalet er herefter sygemeldt i karantæne, som reglerne foreskriver.

- Alle patienter bliver testet for coronavirus ved indlæggelse på hospitalet. Vi ved, at en af de indlagte udkom med et positivt svar efter at være blevet flyttet til afdelingen, og dette kan være smittekædens start. Dertil ved vi også at en medarbejder, der har haft vagt på afdelingen weekenden forinden, senere er testet positiv. Det er endnu dog for tidligt at fastslå den nøjagtige tidslinje i forløbet, siger Jonas Egebart, vicedirektør på Nordsjællands Hospital.

- Vi arbejder lige nu på at bryde den aktuelle smittekæde i samarbejde med vores hygiejneorganisation. Vi har et strengt hygiejneregime og netop i Nordsjælland en stærk kultur med at bryde smittekæder og fokus på smitteopsporing, siger Jonas Egebart.