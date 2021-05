En 54-årig mand slog og sparkede 17-årig i Akutmodtagelsen i Hillerød. Arkivfoto: Allan Nørregaard

17-årig pige lever skjult fra familie efter vold og trusler

54-årig mand er dømt for at have truet og slået 17-årig pige, som nu lever adskilt fra og beskyttet mod sin nærmeste familie

En 54-årig mand blev forleden i Retten i Hillerød idømt 30 dages fængsel for vold og trusler mod en 17-årig pige.

Manden var tiltalt for at have slået pigen fire-fem gange i maven med en knytnæve, sparket hende flere gange over den ene fod samt skubbet til hende, så hun faldt ned på en stol. Det skete i Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød mellem klokken 00 og 04 den 2. februar 2019.

Lever skjult fra familie Samtidig havde manden truet pigen og råbt blandt andet "du skal ikke længere hverken arbejde eller gå i skole", "du vil blive tvangsgiftet i Syrien" og "du kan bare vente, til du kommer hjem, så skal du se, hvad der sker" eller lignende udsagn.

Truslerne betød, at den 17-årige pige ved sygehuspersonalets hjælp flygtede fra hospitalet. Hun lever i dag på en hemmelig adresse, adskilt fra og beskyttet mod sin nærmeste familie, står der i anklageskriftet.

Nægtede sig skyldig Manden, som ikke tidligere er straffet af betydning for sagen, nægtede sig skyldig. Han beskrives ifølge dombogen som "en ven" af pigens familie og havde ifølge retten rådgivet familien i, hvad der er "rigtigt og forkert".

Volden og truslerne skete tilsyneladende efter, at pigen havde en telefonsamtale, men de nærmere omstændigheder fremgår ikke af dombogen.

Modsatrettede vidneudsagn I retten vidnede også pigens mor og storebror, men deres og pigens forklaringer om, hvad der er sket, var ifølge dombogen "fuldstændig modsatrettede". Retten stolede i stedet på udsagnene fra to vidner, som hverken har en familie- eller venskabsmæssig relation til manden eller pigen, og fandt manden skyldig i vold og trusler i Akutmodtagelsen.

Han blev dog frikendt for også at have blufærdighedskrænket pigen på en adresse i Nivå.

Advarsel om udvisning Dommen endte altså med fængsel i 30 dage til manden, som var fundet uegnet til at udføre samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at manden blev udvist af Danmark, men retten endte med at tildele ham en advarsel om udvisning på grund af hans langvarige ophold i og familiemæssige tilknytning til landet.

Dommen faldt 17. marts.