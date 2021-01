En 17-årig mand skal fem måneder i fængsel for voldeligt overfald og trusler ved Sophienborgskolen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

17-årig holdt stor kniv op mod halsen på ung mand og kaldte ham 'stikkersvin'

Ung mand blev truet med kniv og senere slået og sparket, fordi han havde anmeldt det til politiet

Hillerød - 22. januar 2021 kl. 07:30 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 17-årig mand skal fem måneder i fængsel for blandt andet at have holdt en kniv op mod halsen på en anden ung mand ved Sophienborgskolen tilbage i oktober 2019.

Sagen var forleden for retten i Hillerød, hvor offeret fortalte, at han var gået med en ven igennem Sophienborgskolens område om aftenen den 18. oktober 2019. De to var på vej ned for at tage en bus ned til byen. Men de mødte tilfældigt den 17-årige og en gruppe drenge, som hang ud ved skolen, og gruppen kaldte dem over til sig. Den 17-årige holdt en kniv op mod offerets mave og senere hals og sagde, at de skulle optage en video af det. Den 17-årige bad offerets ven om at optage det, men det nægtede vennen.

Kniven, som offeret beskrev som en 20-30 centimeter lang, var kold mod hans hals, fortalte offeret ifølge dombogen i retten, og han var chokeret og nervøs over at få kniven op mod halsen. Han vidste ikke, hvad der skulle ske, og han stod omgivet af gruppen af drenge, som råbte ad ham og ruskede i ham, fortalte han i retten.

Bagefter gik de to drenge ned til bussen som planlagt, men da offeret fortalte om hændelsen til sin far, blev de enige om at anmelde det til politiet, og han kom til afhøring i november 2019. Offerets ven bekræftede hans historie, og vennen så, at kniven blev holdt op mod vennens hals og mave. Sagen vagte opsigt i lokalområdet. På det tidspunkt var området præget af uroligheder, og beboere fortalte om en flok på 10-15 drenge med blandet etnisk baggrund, som hang ud i området og røg hash, larmede og opførte sig truende overfor andre børn i området. Samtidig var der også eksempler på alvorligt hærværk, blandt andet blev to biler brændt af i området

"Fucking stikker" Den 22. februar 2020 mødte han igen den 17-årige ved Sophienborgskolen, og den 17-årige sagde 'stikkersvin', 'fucking stikker' eller lignende ad ham og slog ham først i ansigtet for senere at sparke ham, da han lå ned. Ofret opfattede truslen som en henvisning til episoden med kniven i oktober.

Offeret blev senere undersøgt på hospitalet, blandt andet fordi synet på hans ene øje var forsvundet. Det kom dog tilbage dagen efter.

Nægtede sig skyldig Den 17-årige nægtede sig skyldig i at have truet med en kniv i oktober. Han sagde i retten, at han ikke var på Sophienborgskolen den aften, og at han ikke går med kniv.

Han erkendte dog, at han havde slået og sparket den anden mand den 23. februar. Den 17-årige var sur på ham, fordi den 17-årige mente, den anden havde sagt til folk, at den 17-årige gik med kniv, og at han havde truet ham, hvilket han altså mente, ikke var rigtigt.

Tidligere dømt Den 17-årige fik den 13. marts en anden dom med 40 dages betinget fængsel, men hans kontaktperson fortalte i retten, at han på det seneste var kommet ind på det rigtige spor og passede sit arbejde og sine aftaler med blandt andet Kriminalforsorgen.

Retten fandt, at kniven var blevet fremsat som trussel til at fremkalde alvorligt frygt for livet hos den truede og fandt offerets forklaringer troværdige og sammenhængende. Retten fandt det bevist, at den 17-årige havde slået offeret en gang i ansigtet hårdt med en knyttet hånd, og at han havde sparket ham en gang i ansigtet og fire gange på krop og arme, mens han lå ned.

Derfor blev den 17-årige altså straffet med fem måneders fængsel, hvori de 40 dages betinget fængsel indgår, da begge forhold er begået i prøvetiden.