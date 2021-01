Artiklen: 17-årig anholdt: Truede med at stikke pige ned

17-årig anholdt: Truede med at stikke pige ned

Den unge mand havde kort forinden på Hillerød Station truet en 15-årig ung kvinde med at stikke hende ned.

En 17-årig ung mand fra København blev torsdag aften klokken 19.04 anholdt og sigtet for trusler på livet samt overtrædelse af kniv- og våbenloven.

Han blev også blev sigtet for at overtræde Retsplejeloven, da han i første omgang nægtede at opgive sit navn til politiet.