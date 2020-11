Se billedserie Beboere i området fremhæver den smukke natur og dyrelivet i området, som de frygter kan blive ødelagt, hvis der kommer en grusgrav på landsbrugsjorden øst for Lindholmvej. Foto: Foto: Karen Bjerre Steenberg

163 siger nej til råstofgrav i Lystrup

Der er allerede mobiliseret folkelig modstand mod et nyt interesseområde for råstoffer syd for Lystrup. 163 havde torsdag skrevet under på en underskriftsindsamling mod regionens planer.

Hillerød - 06. november 2020 kl. 05:59 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Mens Region Hovedstaden har opgivet forslaget om et interesseområde for råstoffer øst for Uvelse, bliver det nu foreslået at udlægge et område syd for Lystrup til interesseområde. Området, som er ejet af forskellige lodsejere, er i dag landsbrugsjord, og ligger cirka 400 meter syd for Lystrup, mellem Lindholmvej og Hørup Skovvej. Det meste af området ligger i Hillerød Kommune, men strækker sig ind i Frederikssund Kommune.

