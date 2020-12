Der er blevet uddelt flere bøder til bilister, der har parkeret i denne bås i god tro. Men Hillerød Kommune fastholdt, at båsen ikke var lovlig. Nu har sagen været for retten, og her er det derimod en bilejer, der får medhold. Foto: Privat

16 bilister får penge tilbage for parkeringsfælde

Hillerød - 26. december 2020 kl. 05:56 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Flere har været i tvivl, om en trekantet afmærkning på Teglgårdssøens parkeringsplads var en parkeringsbås eller ej. Flere bilister er så at sige gået i fælden og har parkeret inden for afmærkningen. Men mange har også fået bøder med den begrundelse, at de holdt uden for afmærkningen. Nu har sagen imidlertid været for retten, da en af de bilister, der fik en bøde, nægtede at betale. Og med FDM's hjælp fik den kvindelige bilist medhold i retten. Det medfører, at 16 bilister nu får penge tilbage. Det skriver FDM.

Sidste år beskrev Frederiksborg Amts Avis, at Henrik Bøgh Vinther havde fået en bøde for at holde i båsen. Han kritiserede Hillerød Kommune for ikke at afmærke stedet bedre.

- Jeg har en mistanke om, at det i virkeligheden er en parkeringsfælde. Der er jo normalt et parkering forbudt-skilt eller et gult kryds på sådan et sted, sagde han til avisen.

Hillerød Kommune forklarede til avisen, at båsen ikke er en lovlig parkeringsbås.

- Stedet er mærket af med fuldt optrukne linjer. Den fuldoptrukne linje og formen på arealet overholder ikke reglerne for en p-bås til bil, hvorfor der før nu ikke har været behov for yderligere afmærkning, sagde Ivan Sønderholm Christensen, der er sektionsleder i Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune og uddybede videre:

- Der er optegnet båse på parkeringspladsen, hvor man kan parkere. På den pågældende trekantede plads er der fuldt optrukne linjer, og den er ikke tegnet op som en normal parkeringsbås. Den er udformet, som den er, for at sikre, at køretøjer kan komme rundt på parkeringspladsen.

Efterfølgende afmærkede kommunen pladsen til motorcyklen for at gøre det tydeligere, at bilister ikke skulle parkere i båsen.

Men den argumentation holdt altså ikke i retten, beskriver FDM, der har ført sagen for en anden uheldig bilist, Anne Cathrine Hjorth Christensen, der altså nægtede at betale sin parkeringsbøde.

- Inden sagen kom i retten, markerede kommunen båsen med et »MC« på asfalten og erkendte dermed, at der reelt var tale om en p-bås på det tidspunkt, medlemmet parkerede på stedet. Men at pladsen kun var forbeholdt motorcykler, fremgik ikke, da hun parkerede, og det er i øvrigt ikke korrekt, at en p-bås kun kan være firkantet. Så hun kunne ikke vide, at hun ikke måtte parkere i den trekantede p-bås. Hun parkerede på stedet i god tro, forklarer advokat i FDM Casper Schad til FDM.

Ifølge FDM kom retten frem til, at der havde været berettiget tvivl om båsens formål, så p-afgiften blev ophævet. Anne Cathrine Hjorth Christensen slap for at betale.

- Jeg var sindssygt glad. Kommunen har været ret arrogant i håndteringen af min sag og har bare afvist mig. Det viser sig så, at de ikke havde ret til at give mig bøden, siger hun til FDM, mens Casper Schad supplerer.

- Man skal huske, at en kommune ikke altid har ret, og det er kritisabelt, at den straffer for noget, der ikke er strafbart. Det er en myndighed, men ikke en domstol, så man kan godt udfordre deres afgørelser. Med denne sag har FDM ikke kun hjulpet vores ene medlem, men også flere andre bilister, siger Casper Schad.