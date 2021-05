16-årige på tyvetogt i Hillerød

Hillerød: To 16-årige piger fra Lynge og Slangerup stjal onsdag mellem klokken 13 og 15 varer fra Føtex, Normal, H&M og Bilka i Slotsarkaderne. Tyverierne blev opdaget, og politiet tilkaldt og sigtede de to piger for butikstyveri. Grundet deres unge alder blev deres forældre efterfølgende kontaktet, og det samme blev de sociale myndigheder, oplyser Nordsjællands Politi. Tidligere på dagen var den gal i Rema 1000 på Milnersvej, hvor politiet klokken 13 måtte sigte en 54-årig udenlandsk mand for butikstyveri, da han havde stjålet tre ruller gaffertape.