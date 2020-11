En 16-årig mand fra Lyngby er blevet sigtet for både sprit- og narkokørsel efter et uheld på Istederødvejen søndag morgen. Arkivfoto

16-årig sprit- og narkobilist kørte ind i træ

En bare 16-årig ung mand, der i sagens natur ikke er i besiddelse af et kørekort, kørte søndag morgen galt på Istedrødvejen ved Hillerød.

Uheldet skete kort før klokken 8, da den unge mand, der kørte i en personbil, skred ud i en højrekurve og ramte et træ. Ifølge politiet kom den unge mand ikke til skade, men der var materielle skader på bilen.

Politi, brandvæsen og vejhjælp blev sendt til stedet, hvor den 16-årig mand, der er Lyngby, blev sigtet for kørsel uden førerret. Derudover fik han både alkometeret og narkometeret til at slå ud, og han blev derfor også sigtet for spritkørsel og narkokørsel.