16-årig overfaldet på sti

En 16-årig dreng blev mandag eftermiddag mellem klokken 14.30 og 14.45 overfaldet, da han kom gående ad stisystemet mellem Søndre Jernbanevej og Vibekevej i retning mod Hillerød Station. Her passerede han to andre unge mænd, som kommenterede den 16-åriges måde at gå på, og den ene gav ham desuden flere knytnæveslag, hvorefter begge løb fra stedet.