Fra venstre: Bestyrelsesformand Erik Ingerslev, centerleder Anette Høyer, Vibeke Lindahl, bestyrelsesmedlem og formand for arrangementsudvalget Kirsten Larsen og Helge Hemmingsen.

Send til din ven. X Artiklen: 1500 medlemmer fester i en hel uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1500 medlemmer fester i en hel uge

Hillerød - 29. februar 2020 kl. 12:44 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød: 25 år er for et aktivitetscenter værd at fejre, så det gør Grønnegadecentret på nærmest royal vis med program i hele jubilæumsugen.

Den 17. marts slog Grønnegadecentret dørene op, og derfor er der fra onsdag den 11. marts og en uge frem planlagt et stort program med masser af arrangementer, mad, musik og hygge. Det hele kulminerer med en stor jubilæumsfest på Hillerød Rådhus, hvor de 318 billetter blev revet væk på få timer.

- Der er sket en kæmpe udvikling fra tanken om et aktivitetscenter for 60+ blev skabt, til de fysiske rammer blev etableret og til i dag. Men centret er stadig unikt i den forstand, at det bygger på en tankegang om frivillighed. Det er centrets fundament, siger bestyrelsesformand Erik Ingerslev om centret, der i dag har 1550 medlemmer og 170 frivillige.

Centerleder Anette Høyer er enig.

- Det gør mig rigtig stolt og fylder mig med glæde, at det er sådan. Folk er interesserede i at tage ejerskab på en helt speciel måde her, siger hun og tilføjer:

- Det at komme i centret er faktisk sundhedsfremmende. Det har meget stor betydning, at man kan komme her og snakke med andre, blandt andet om svære emner som at miste, som stort set alle vores brugere har prøvet enten tæt på eller længere væk. Vi bruger de ressourcer og kompetencer, som folk har, og centret er i høj grad brugerstyret. Vi er 2,5 ansatte, og vores opgave er at styre trådene og få det til at fungere, men det er brugerne, der driver det, siger Anette Høyer, der mener, at det handler om at nurse de frivillige.

Betaler sig fra det

Og netop de frivillige kan måske blive en udfordring i fremtiden, mener Erik Ingerslev.

- Hvordan ser morgendagens frivillige ud? Det ved vi ikke. Næste generation af ældre er vant til at betale sig fra ting. Fremtidens medlemmer er måske dem, der føler, at når de har betalt kontingent, så må de praktiske opgaver været dækket af de penge, siger han.

Lige nu er der dog ikke problemer med at tiltrække frivillige, og derfor glæder centrets brugere og ledelse sig til at fejre Grønnegadecentret med blandt andet brunch med jazzmusik, koncert med gospelkoret, fødselsdags­banko med fine præmier og en særlig jubilæumssang, skrevet af John Plenov, der hver dag vil blive sunget.

Læs mere på Grønnegadecentrets hjemmeside.