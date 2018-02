En ny frivillig ordning skal sørge for, at pap bliver udsorteret. 1500 har allerede tilmeldt sig ordningen med at få hentet sit pap. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 1500 er klar til at sortere pap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1500 er klar til at sortere pap

Hillerød - 16. februar 2018 kl. 12:05 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi sorterer som aldrig før, men alligevel havner noget affald, det forkerte sted.

Som en frivillig forsøgsordning indfører Hillerød Forsyning nu indsamling af pap og karton fra parcel- og rækkehuse. Allerede nu er der 1500 tilmeldte til forsøgsordningen på blot 14 dage.

- Det er helt vildt, siger Peter Maltha Larsen, der er direktør for Affald, Kunder og Facility i Hillerød Forsyning.

- Pap er helt klart den fraktion, der vokser mest nu. Papiret falder, mens pappet stiger. Det er blandt andet på grund af nethandel. Det skaber en helt forfærdelig masse pap, siger Peter Maltha Larsen.

Og pappet er ikke helt uproblematisk.

- Pap er rigtig vanskeligt. Man kan let folde det sammen, men det folder sig ud igen, og så bliver molokkerne (containerne,red) hurtigt fyldt til randen, og noget af det sætter sig fast, når vi så skal have det ud. Det får nogle folk til at smide pappet ud andre steder med andet affald, fordi det er hurtigere, siger han og fortsætter:

- Derfor vil vi gerne have fat i pappet på en anden måde, så det ikke havner forkerte steder, siger han.

Mange kører pap på genbrugsstationen, men ved at tilbyde afhentning på borgernes adresse, vil også karton blive udsorteret, og så opnås der en endnu større genanvendelse.

Hillerød Byråd har besluttet, at Hillerød Kommune inden udgangen af 2018 skal udsortere 50 procent af al husholdningsaffald.

Dermed vil det statslige krav blive indfriet fire år før tid.

For at sikre at målet bliver nået, bliver der nu indført en frivillig forsøgsordning med indsamling af pap og karton. Ordningen tilbydes parcel- og rækkehuse i første omgang i et år.

- Den bedste sortering får vi derfra, hvor pappet kommer - altså hos borgerne selv. Vi er ret sikre på, at når spanden står der, hvor borgerne bor, så havner det rigtigt. Den højeste sortering får man ved at have spanden tæt på, siger Peter Maltha Larsen.

Hvis du vil tilmelde dig ordningen, kan du gå ind på hjemmesiden http://hillerodforsyning.dk/affald/privat/frivillig-papordning/