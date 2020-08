Hillerød Kommune forsøger at blive klogere på årsagerne til, at skolerne igen i år overskrider budgettet for specialundervisning med flere millioner. Foreløbig viser tallene, at antallet af børn, der får specialundervisning er steget med 14,6 procent siden sidste år. Men der mangler stadig svar, mener politikerne. Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: 15 procent flere børn får specialundervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 procent flere børn får specialundervisning

Hillerød - 25. august 2020 kl. 09:22 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det seneste år har Hillerød Kommune visiteret flere børn til specialundervisning. Faktisk er antallet af børn, der modtager specialundervisning, steget med 14,6 procent mod sidste år, så der nu er 337 helårselever i Hillerød, der får en eller anden form for specialundervisning. I et forsøg på at finde ud af, hvorfor specialundervisningsområdet igen i år overskrider budgettet og har et merforbrug på 8,3 millioner kroner, har kommunens forvaltning undersøgt, hvordan området har udviklet sig. Men der er grund til at grave mere, mener flere politikere.

- Umiddelbart vurderer jeg, at det er en stor stigning i antallet af børn, som får specialundervisning, men jeg er da også interesseret i at dykke nærmere ned i, hvad årsagerne til det er. Det fremgår ikke af den viden, vi har, siger Peter Frederiksen (V), formand før Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Mette Thiesen (NB), der er medlem af Børn-, Familie- og Ungeudvalget, mener også stadig, der er mange ubesvarede spørgsmål, og hun vil gerne se nærmere på, hvorfor nogle skoler oplever en større stigning i antallet af børn, der har brug for specialundervisning.

- Der er nogle skoler, der stikker voldsomt ud, og det er både på Grønnevang Skole og Hillerødholmsskolen, der oplever en større stigning. Jeg synes, det giver grund til bekymring, når vi ser en stor stigning på de skoler, som også har en stor andel af børn og unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund, og vi er nødt til at finde ud af, om det er nogle andre problematikker, der ligger til grund for det, siger Mette Thiesen, der også har bidt mærke i, at der er en stigning i antallet af ældre børn, som bliver visiteret til specialundervisning.

- Det siger mig noget om, at der højst sandsynlig er nogle, som er fløjet under radaren, eller er blevet visiteret sent, selvom de hele tiden har haft nogle problematikker. Det ser jeg også frem til at få uddybet nærmere, siger hun.

Et flertal af Børn-, Familie- og Ungeudvalget har vedtaget en handleplan for at nedbringe merforbruget på specialundervisningsområdet. Senere på efteråret skal politikerne også holde temamøde om området.

- Vi skal se meget mere på tallene på området, og vi skal også se nærmere på, hvad det er for tilbud, vi har i kommunen, siger Peter Frederiksen, der kalder budgetoverskridelse for alvorlig.

- Det er alvorligt, hvis det er en ukontrolleret overskridelse. Hvis det derimod er et udtryk for, at vi bare ikke har givet det rigtige budget, så må vi se på det. Men det er jo i fælleskassen pengene skal findes hver gang, der skal findes flere penge, og derfor er det vigtigt at få styr på det her, siger han.