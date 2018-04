Foto: Lars Sandager Ramlow

15-årige tricktyve sendt 14 dage bag tremmer

Hillerød - 01. april 2018 kl. 11:06 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 15-årige marokkanske asylansøgere fra Gribskovlejren blev søndag eftermiddag varetægtsfængslet i foreløbigt 14 dage. Det skete ved retten i Lyngby, og efter at de to 15-årige sammen med en 14-årig kammerat søndag morgen var blevet anholdt efter et tricktyveri på Nordre Jernbanevej i Hillerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lidt før klokken 07.00 søndag morgen var to unge mænd fra Hillerød på 24 og 26 år kommet gående ad Nordre Jernbanevej, hvor de havde mødt de tre marokkanere. De unge asylansøgere havde taget opstilling i en »rundkreds« om de to danskere og var begyndt at danse. I forbindelse med »showet« dansede marokkanerne ind i danskerne på en måde, så de også fik lejlighed til at stjæle den ene danskers mobiltelefon. Det blev opdaget, og de to unge mænd fra Hillerød fik fat i den ene af marokkaner, der blev tilbageholdt til politiet kom.

De to andre nåede at stikke af, men ikke ret langt. Kort efter fik Nordsjællands Politi nemlig en melding fra en lokofører på Gribskovbanen. Han havde observeret to unge udlændinge, der svarede til beskrivelsen fra Hillerød. Nordsjællands Politi sendte derfor en patrulje til trinbrættet i Mårum, hvor »lovens lange arm« fik pågrebet de to asylansøgere, der ligesom den tredje har adresse i Gribskovlejren.