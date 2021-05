Se billedserie Byudviklingsselskabet Favrholm ønsker at opføre boliger i mellem fire og syv etager - og et højhus på 14 etager - i den kommende bydel, som de kalder Favrhøj. Illustration: Arkitema Foto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: 14 etagers højhus skal skyde op på bar mark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

14 etagers højhus skal skyde op på bar mark

Byplanudvalg godkendte de foreløbige planer for det kommende boligbyggeri ved Favrholm Station

Hillerød - 20. maj 2021 kl. 05:36 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Et nyt etageboligområde med blandt andet et 45 meter højt, 14-etagers højhus er kommet et skridt videre mod at blive til virkelighed.

Læs også: Listen med nye lokalplaner er lang

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte nemlig på deres møde 5. maj startredegørelsen for Favrholm Stationsområde, som skal skyde op omkring den kommende Favrholm Station og lige ved det nye hospital. Området bliver nu omtalt som Favrhøj af bygherren.

Bydelen er cirka fire hektar stor, mens selve lokalplanområdet er på omkring 10 hektar, som også omfatter mose og skov. Bebyggelserne kommer til at variere mellem fire og syv etager, og bygherren, som er byudviklingsselskabet Favrholm A/S, ønsker at opføre et enkelt tårnhus på 14 etager, hvilket overholder kommuneplanens rammer projektet. Byggeriet får en samlet bebyggelsesprocent på 155 procent.

Barberet ned Alle politikerne i udvalget var enige om at sende projektet videre, fortæller formand Dan Riise (V):

"Vi anbefalede, at forvaltningen går videre med projektet. Det er blevet meget mindre i forbindelse med den kendelse, der har været i klagenævnet, så man ikke bygger i beskyttede naturområder. Det er faktisk barberet ind til omkring en tredjedel, og det kan overholde de ting, som vi aftalte i forbindelse med den forrige startredegørelse".

Omfanget af området, hvor der bygges, er skrumpet fra omkring 100.000 kvadratmeter til 30.000 kvadratmeter.

Input fra arkitekturrådet Byggeplanerne har også været forbi det såkaldte Arkitekturråd, som kommunen har nedsat til at udtale sig om kommende byggeprojekter - og rådet er kommet med en række anbefalinger. Blandt andet anbefaler rådet, at bygningerne skal træde mere forskelligartede frem, så man bedre kan orientere sig, når man færdes i området.

Rådet mener også, at højhuset vil fremstå meget synligt i landskabet, både set fra afstand og i Favrholm. Det vil derfor være vigtigt, at tårnets arkitektur konkretiseres i den videre lokalplanproces. Rådet mener, det er væsentligt, at der placeres en bygning, der skiller sig ud fra den øvrige bygningsmasse, men anbefaler dog, at det bør afprøves, om 14 etager er i overkanten, og hvordan skyggevirkningen påvirker omgivelserne.

Syv etager støjskærm For at sikre området mod støj fra Overdrevsvejen planlægger bygherren at opstille transparente støjskærme mellem gavlene mod vejen i samme højde som bygningerne. Hertil skriver forvaltningen i sagsfremstillingen, at de "ikke er bekendt med tilsvarende støjskærme opført i op til syv etager i et forløb på cirka 300 meter". Bygherren bør derfor arbejde videre med, at støjskærmen bidrager positivt til det arkitektoniske udtryk.

De store bygninger vil sandsynligvis også medføre en del vindturbulens i området, så forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke sendes i høring, før der er udarbejdet undersøgelser om vindturbulensen i bydelen.

Parkeringspladserne til boligerne kommer til at ligge i et parkeringshus og en parkeringskælder. Arkitekten har i projektet arbejdet med at skabe én parkeringsplads per 100 kvadratmeter bebyggelse.

I projektet indgår forskellige opholdsarealer, både grønne og mere urbane byrum. Ud over et centralt byrum arbejder projektet med tre slags gårdrum, både gårdrum til den enkelte bolig, rum op til skoven og rum op til mere lysåbne moser.

Vej gennem mose Den eneste mulighed for vejadgang til det nye byområde er ifølge forvaltningen vejadgangen gennem en naturbeskyttet mose. Der skal derfor arbejdes videre med en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så vejen kan etableres.

En dispensation kræver, at der etableres erstatningsnatur, som kompenserer for det inddragede moseareal, og det skal ligge i direkte forbindelse til Salpetermosen, vurderer forvaltningen, for at sikre, at padder kan sprede sig til de nye områder.

"Kan lide det" ABT-udvalget godkendte forvaltningens opmærksomhedspunkter, både støjskærmen, den ensartede arkitektur, fokus på højhuset og vindforholdene med mere.

"Vi er enige med forvaltningen i alle punkterne i forhold til, hvad der skal justeres i planerne. Så der skal arbejdes videre med alle de punkter," siger Dan Riise, som selv godt kan lide projektet:

"Jeg kunne lide det sidste gang, og jeg kan også lide det nu. Det er klart, at vi skal have kigget på de volumener, der i området, p-huse og stillezoner. Men vi skal ikke helt ned i detaljerne endnu. Det, vi siger ja til nu, er, at vi kører videre med de volumener og ideer, der er lagt frem - og så skal vi have justeret ind hen ad vejen. Jeg glæder mig til høringen, så vi kan få snakket med hinanden om projektet, og så kan der jo være masser af tilfælde, hvor høringen munder ud i ændringer af projektet," siger han.

Økonomiudvalget skulle onsdag også godkende, at forvaltningen går videre med at udarbejde en lokalplan for den nye bydel. I så fald skal der holdes borgermøde 15. juni klokken 19 om planerne, som også sendes i offentlig høring.

relaterede artikler

Se de nyeste illustrationer af Favrholm City 25. juli 2018 kl. 06:00

Fredede frøer presser milliardprojekt 15. maj 2018 kl. 10:09

Så er der nye lyskryds på vej på Overdrevsvejen 10. maj 2018 kl. 14:00