13-årige piger på tyvetogt i Slotsarkaderne

To 13-årige piger fik søndag et alvorsord med Nordsjællands Politi, da de havde stjålet varer fra flere butikker i Slotsarkaderne. Det var en butiksdetektiv, der klokken 15.10 søndag eftermiddag anmeldte til politiet, at de to 13-årige piger var blevet pågrebet. På grund af pigernes unge alder sendte politiet en patrulje til Slotsarkaderne, ligesom pigernes forældre også mødte op i butikscentret.