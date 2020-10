Mikkel er ikke hellig. Han spiller også selv på computeren og ser YouTube, men han vil også ud og opleve det virkelig liv og få noget frisk luft. Foto: Kim Rasmussen

13-årige Mikkel vil væk fra skærmen og ud i det virkelige liv - og han vil have andre unge med

Mikkel Mauritzen fra Hillerød er træt af, at alt kontakt med venner og bekendte skal foregå online. Han vil have andre unge væk fra skærmen og med ud i

Hillerød - 24. oktober 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

13-årige Mikkel Mauritzen fra Hillerød synes, at mange unge mennesker bruger alt for meget tid foran en computerskærm eller på at glo på deres telefon.

Og det er han ved at være godt og grundigt træt af. For når man bare sidder på sit værelse og spiller computer eller skriver sammen med vennerne, går man glip af en masse oplevelser i det virkelige liv, mener den 13-årige dreng.

Det fik ham i sidste uge til at lave et opslag i Facebook-gruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by', hvor han efterlyser fællesskaber med andre unge på hans egen alder, der ligesom ham selv er træt af, at al kontakt og fællesskab skal foregå online.

"Jeg forestiller mig, at man kunne spille rundbold, cykle en tur i skoven, tage i svømmehallen eller andet," skrev Mikkel blandt andet i sit opslag, der er gået viralt i Hillerød.

Opslaget har i skrivende stund fået flere hundrede likes, og Mikkel bliver rost til skyerne for sin lidt specielle efterlysning.

"Hvor er det bare et fedt opslag", "Du er så mega cool, Mikkel", og "Hvor er du sej. Super godt initiativ," står der blandt andet i nogle af de mange kommentarer, der er kommet i forbindelse med Mikkels Facebook-opslag.

Men hvem er Mikkel egentlig? Og hvad har fået ham til at efterlyse nye venner, der også har lyst til at være sammen i det virkelig liv - og ikke kun online?

Hillerød Posten har mødt den 13-årige hillerøddreng, og vi vil beskrive ham som en helt almindelig dreng. Han går i 7. klasse på Hillerød Vest Skolen, og i sin fritid spiller Mikkel fodbold, cykler en tur eller tager i svømmehallen.

Og så bruger han - ligesom de fleste andre på den alder - også en del tid på at spille på sin computer eller se YouTube.

Men på ét punkt adskiller han sig fra de fleste andre 13-årige: Mikkel er nemlig ved at være træt af at sidde og glo på sin telefon eller ind i en computerskærm.

"Jeg synes, man skal komme ud og få nogle oplevelser i det virkelige liv og få noget motion og frisk luft i stedet for bare at sidde og spise chips og drikke sodavand og lave ingenting. Man bliver tyk og doven af det," lyder det fra Mikkel Mauritzen.

Mikkel er en aktiv dreng, og han er lidt ked af, at det kan være svært at lokke vennerne med ud og få nogle oplevelser i virkeligheden. Foto: Kim Rasmussen

Svært at lokke vennerne Mikkel har masser af venner, som han holder meget af, men nogle gange kan det godt være lidt svært at lokke dem væk fra computerskærmen.

"Det er ikke fordi, vi aldrig laver noget sammen i det virkelig liv, men nogle gange kan det godt være lidt svært at få dem med på for eksempel en cykeltur. Specielt hvis det er dårligt vejr," fortæller Mikkel.

En undersøgelse, der blev lavet sidste år, viser, at unge dagligt tilbringer op mod fire timer foran en computerskærm eller med deres telefon.

Mikkel indrømmer, at han også selv bruger for meget tid foran skærmen.

"Jeg bruger da også selv en del tid på min computer eller telefon - måske omkring to timer om dagen - men jeg synes bare, at det er ved at være for meget, og det vil jeg lave om på," siger han.

"Jeg synes, at man går glip af en masse ting, hvis man bare sidder og kigger ind i en skærm hele dagen. Der er selvfølgelig også fællesskaber online - blandt andet hvis man sidder og spiller med sine venner - men det er bare ikke det samme som at være sammen i virkeligheden. Jeg synes, man lærer hinanden bedre at kende og på en helt anden måde, hvis man også er sammen i det virkelige liv og laver nogle ting sammen, og det er vigtigt at have nogle gode venner, man kan betro sig til og føle sig tryg ved. Og den slags venskaber får man ikke, hvis man kun er sammen online," siger 13-årige Mikkel.

Mødtes med Alexander Mikkels efterlysning har allerede givet pote. 11-årige Alexander reagerede nemlig på hans Facebook-opslag og forleden mødtes de på 'skaterbanen' ved FIF.

"Jeg har selv skrevet flere opslag, hvor jeg efterlyser venner, der vil mødes i virkeligheden. Jeg gider ikke sidde og spille computeren hele dagen. Jeg spiller faktisk slet ikke computer. Jeg har en PlayStation, men jeg bruger den ikke," fortæller Alexander.

"De fleste af mine venner bruger rigtig meget tid på at spille computer, og jeg har næsten opgivet at hive dem med udenfor og lave noget sjovt. Så jeg er rigtig glad for, at jeg nu har mødt Mikkel," siger han.

Mikkels mor, Charlotte Mauritzen, er selvfølgelig stolt over sin søns initiativ.

"Jeg synes, det er fantastisk. Mikkel er også en dreng, der kan bruge mange timer foran en skærm, men han vil godt ud og opleve noget, men det kan være svært at lokke vennerne med. Hvis Mikkels initiativ kan være med til at få andre unge til at tænke lidt over, om de bruger for meget tid på deres computer eller telefon, så kan jeg da kun være stolt over hans initiativ," siger Charlotte Mauritzen.

Mikkel mødtes forleden med Alexander, der havde reageret på hans Facebook-opslag, på 'skaterbanen' ved FIF. Foto: Martin Warming