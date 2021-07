Send til din ven. X Artiklen: 13-årig overfaldet med slag og spark i gyde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

13-årig overfaldet med slag og spark i gyde

Tre drenges sammenstød i Slotsgade får nu konsekvenser for 15-årig.

Hillerød - 02. juli 2021 kl. 15:35 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En sen aprilaften blev en 13-årig dreng væltet omkuld af to andre drenge i gyden mellem Slotsgade og Markedspladsen. Mens han lå på jorden, blev han slået og sparket mindst 15 gange. Bagefter var han så dårlig, at han kastede blod op.

De to drenge, der tvang ham omkuld, kaldte det en slåskamp, men blev alligevel sigtet for grov vold, da politiet fik fat i dem.

Nu er den ene af de to drenge, en 15-årig dreng, blevet dømt for grov vold. Det skete ved et retsmøde i Retten i Hillerød den 31. maj.

Her sad han tiltalt for at overfalde den 13-årige dreng i gyden sammen med den anden dreng, M, hvis sag behandles særskilt. Den 15-årige nægtede sig skyldig.

Det var den 10. april klokken 21.45, at de tre drenge stødte på hinanden i gyden ved Slotsgade.

De kendte godt hinanden fra skolen, hvor de gik på forskellige alderstrin, fremgår det af dombogen i sagen.

Men herudover var der ikke enighed om, hvad der skete i gyden.

Den forurettede, A, fortalte i retten, at han var på vej hjem sammen med tre venner. Han gik ind i gyden, og her stødte han på de to drenge. M gav ham et knæ i ryggen, så han faldt til jorden. A forsøgte med sine hænder at beskytte sit ansigt, og han lukkede øjnene, mens han blev slået og sparket i ryggen og i hovedet.

Hver gang han fik et slag eller et spark, hørte han M sige bandeord, og det tolkede han som, at det var ham, der slog og sparkede. Men han hørte også den 15-årige tiltalte bande, og kunne flere gange mærke, at han blev sparket af to personer samtidig.

I retten fortalte den 13-årige dreng, at der var hårde spark, han fik mens han lå på jorden i gyden. Han blev slået 4-5 gange ved rygsøjlen, mod panden, maven og baghovedet.

Slagene og sparkene stoppede først, da han hørte der kom nogle personer til stedet og råbte "Hey stop".

Han rejste sig og løb væk derfra.

Efter overfaldet kastede han blod op.

Da den tiltalte 15-årige N blev afhørt i retten erkendte han, at der var et optrin mellem de tre drenge. Han fortalte at hans ven, M, var blevet truet af A, som ville overfalde ham. Nu ville M tale med A om dette, og slås med ham.

Ifølge den tiltalte var det da også M, der slog den 13-årige dreng, men det var ikke et overfald, for M var også nede og ligge. Det startede med, at M tog fat i den 13-åriges krave og trak ham ned på jorden.

Tiltalte fortalte, at han forsøgte at stoppe dem ved at råbe »Gå væk«, uden held, men at han fik trukket M væk fra stedet, hvorefter de gik hver til sit.

Den 15-årige tiltalte afviste, at han selv var en del af slåskampen.

M, som altså også var tiltalt for vold, men i denne retssag var vidne, fortalte at han havde hørt trusler om, at A ville overfalde ham. Derfor tog han fat i ham og fik ham ned og ligge, og sparkede ham 5-6 gange. Han valgte selv at stoppe, og det hele var overstået på 3-5 minutter, hvorefter de gik væk.

Et vidne, som kendte A, fortalte at han kom til gyden og kunne høre høje lyde fra slag eller spark. Herefter så han de to drenge komme ud af gyden, og han så også den 13-årige rejse sig fra jorden og gå derfra.

Retten fandt efter vidneforklaringerne, at den 13-åriges forklaring var troværdig, og samtidig blev støttet af det sidste vidne. På den måde fandt retten det bevist, at tiltalt var til stedet og også i betydeligt omfang deltog i overfaldet - derfor var han medskyldig i det grove overfald.

Det blev takseret til 60 dages betinget fængsel med et års prøvetid, og derudover skal den 15-årige drengs sag nu prøves i Ungdomskriminalitetsnævnet, som kan beslutte sig for at igangsætte indsatser overfor den 15-årige, som han efter dommen er forpligtet til at følge.