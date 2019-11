Sidste år gik over al forventning, og 145 personer spiste, dansede om juletræet og hyggede sig sammen.Foto: Peter Bennett

120 tilmeldt juleaften for alle på stadion

Hillerød - 29. november 2019 kl. 12:24 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man vil med til gratis juleaften på Hillerød Stadion, skal man til at skynde sig. 120 er allerede tilmeldt, og selvom der er plads til 200 i Hillerød Stadions restaurant, så siger arrangørerne stop ved 150 tilmeldinger, for at der stadig er en hyggelig julestemning.

Jul for alle i Hillerød er arrangeret af DGI Nordsjælland, Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Fodbold og 35 frivillige. Det startede i 2017, hvor der blev fejret jul i Street-Labs lokaler. Her kom 100 mennesker, og sidste år blev arrangementet derfor flyttet til Hillerød Stadion, hvor 145 holdt juleaften med hinanden.

- Vi har gjort os rigtig mange tanker i år om setup'et og rammerne. Lad og sige, at der kommer 150 mennesker. Pr. definition er mange af dem en lille smule sårbare, fordi de ikke har et fællesskab at indgå i juleaften. Derfor er det meget vigtigt for os at få dem til at føle sig som en del af fællesskabet, så de ikke går derfra og føler sig mere ensomme end de var, da de kom, fortæller Peter Bennett, programleder for inklusion hos DGI Nordsjælland.

Derfor er der gjort ekstra meget ud af velkomsten af gæsterne, når de ankommer, ligesom der vil være bordformænd ved bordene. Herudover er der i år frivillige, der henter og bringer deltagere, der ikke kan komme til eller fra festlighederne med offentlig transport.

Ikke suppekøkken

35 frivillige hjælper til på aftenen, og for Peter Bennett er det vigtigt, at juleaften er for alle. Det er ikke kun for de sårbare.

- Sidste år kom en børnefamilie, hvor forældrene begge havde store stillinger. De havde sat sig for som familie at lave en anderledes jul. Det er ikke tænkt som et suppekøkkenarrangement, det er tænkt som en folkefest. Dybest set er det en fællesspisning, bare juleaften, siger Peter Bennett.

Det gratis arrangement er støttet af kommunen, DGI Nordsjælland og fonde og foregår selvfølgelig den 24. december klokken 17-22 på HIllerød Stadion, selskovvej 76. Tilmelding er nødvendig på www.dgi.dk/arrangementer.