Sagen mod en 41-årig mand, der er tiltalt for drab og drabsforsøg ved Nordsjællands Friskole i januar, begyndte fredag.

11 skud: - Det var nødværge

Hillerød - 18. september 2021

- Jeg bliver nødt til at skyde, til de er væk, så jeg trækker tiden mellem skuddene. Jo længere tid, jeg kan trække det, jo større chance er der for, at de kører. Jo længere tid jeg skyder, jo længere tid har de til at køre væk. Enten kører de, eller også dør de. Ellers dør jeg.

Sådan forklarede en 41-årig Bandidosrocker fredag i Retten i Hillerød. Han står han tiltalt for både drab og drabsforsøg efter en skudepisode ved Nordsjællands Friskole i Hillerød den 2. januar i år. Her affyrede han 11 skud mod en bil med fire mænd fra banden NNV.

En person omkom, og en anden blev såret. Den 41-årige erkender at have skudt, men forsvarer sig med lovligt nødværge. Forsvaret går efter en frifindelse for både drab og drabsforsøg. Anklagemyndigheden går efter en skærpet straf efter bandeparagraffen.

- Hvis jeg havde troet, jeg skulle skyde nogen, var jeg ikke taget af sted, forklarede den tiltalte i retten.

Han skulle angiveligt mødes med bandemedlemmerne for at få lagt låg på et mellemværende mellem en ven og NNV. De to parter mødtes den mørke vinteraften i gården ved Nordsjællands Friskole. Den 41-årige forklarer, at han så en passager på bagsædet trække en pistol. Han bevægede sig derfor om foran bilen, og få sekunder senere begyndte han at skyde.