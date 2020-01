Send til din ven. X Artiklen: 106 lejligheder sætter punktum for Ullerød Syd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

106 lejligheder sætter punktum for Ullerød Syd

Hillerød - 28. januar 2020 kl. 16:27 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag gik byggeriet af boligkomplekset Kejserhaven officielt igang, da der blev taget det første spadestik. Byggeriet består af 106 lejligheder og forventes at stå færdigt i 2021. Der bliver bygget på livet løs i Hillerød og i går gik endnu et byggeri i gang. Denne gang var det startskuddet på opførelsen af boligkomplekset Kejserhaven, der er det sidste byggeprojekt i Ullerød Syd.

Ved tirsdagens spadestiksceremoni, havde en stor og ivrig gul gravko taget gevaldigt forskud på glæderne. Og end ikke det lille område, hvor ceremonien fandt sted, var blevet skånet for maskinens graveskovl.

Og her stod borgmester Kirsten Jensen (S) og repræsentanter fra totalentreprenøren HHM og bygherren Skanska klar med en fod på hver sin spade for at markere igangsættelsen af det nye lejlighedskompleks.

Ceremonien fik borgmester Kirsten Jensen til at se tilbage på dengang Ullerød Syd blot var en bar mark og en masse idéer.

- Jeg kan huske alle de her borgerworkshops, hvor der blev talt om, hvordan Ullerød skulle være. Sammen forestillede vi os, at hejrene kom, og at legende børn løb omkring i det familievenlige kvarter. Vi talte om alle de mennesker, der skulle komme. Om de grønne områder og om de gode indkøbs- og skolemuligheder. Og gradvist er det blevet til virkelighed. Og nu står vi her. Det er virkelig en stor dag, sagde hun med udsyn til de mange nye boliger ved Frederiksværksgade.

Og for Kirsten Jensen handler byggeriet ikke blot om mursten. Det er også et pragteksemplar på borgerinddragelse, fortalte borgmesteren.

- Normalt taler man om, at se noget gå fra papiret til virkelighed. Men tankerne om Ullerød ligger endnu længere tilbage end papiret. Det startede med borgernes fælles idéer og tog udgangspunkt i fælles faciliteter . Det har været et spændende projekt at følge, fordi man netop har talt med dem, der er en del af det, sagde Kirsten Jensen.

Bæredygtigt byggeri Kejserhaven kommer til at bestå af 106 lejligheder fordelt på fem boligblokke i tre til fem etager. Lejlighederne vil være en blanding af ejer- og lejerboliger.

Og i planlægningen har der været et stort fokus på bæredygtighed, fortalte projektchef fra Skanska Milo Larsen tirsdag eftermiddag.

- Der er generelt et stort fokus på bæredygtighed i øjeblikket, men det har også givet rigtig god mening i det her byggeri. Lidt under halvdelen af murstene stammer fra nogle gamle fabriksbygninger i Herlev, hvor vi også har et byggeprojekt, og der så jeg en god mulighed for at genbruge, sagde han.

De 140.000 genbrugssten, der stammer fra Herlev, har ifølge Skanska sparet miljøet for de 70 tons Co2, som en produktion af nye mursten ellers ville have udledt. Der vil desuden være solceller og grønt tag på bygningerne.

Priserne for de nye lejligheder vil først blive fastsat om et halvt års tid, men efterspørgslen har allerede været stor, fortalte Milo Larsen, da han overværede spadestiks-ceremonien.

- Vi har fået utrolig mange henvendelser fra folk, der gerne vil bo i Kejserhaven, sagde han.

Boligblokkene kommer til at ligge på Frederiksværksgade 155, hvor de vil omgive en gårdhave med forskellige aktivitetszoner og med private haver i stueetagen. De 106 lejligheder bliver en blanding af to til fire værelseslejligheder, og byggeriet forventes at stå færdigt i midten af 2021.