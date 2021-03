Centermanageren i SlotsArkaderne ærgrer sig over, at rigtig mange kunder bevæger sig gennem centret ud til gågaden, men uden at kunne handle i centrets butikker. Foto: Mdt

10.000 kunder går hver dag forbi de lukkede butiksdøre

I SlotsArkaderne mærker de tydeligt, at butikslivet i gågaden er åbnet igen. Faktisk har shoppingcentret mellem 10.000 og 12.000 kunder inde hver dag, fortæller centrets tællere. Men de mange kunder må nøjes med at passere lige forbi de mange butikker og cafeer, som stadig ikke må åbne i centret.

"Vi har masser af liv i centret, for folk parkerer her og går igennem det. Vi har stort set lige så mange kunder, som vi plejer, og der er sket en væsentlig stigning, efter butikkerne i gågaden måtte åbne igen," siger centermanager Christina Nymand Nielsen.

Men Christina Nymand Nielsen ærgrer sig over, at centerbutikkerne ikke kan få del i den omsætning, som gågadebutikkerne har lige nu:

"Vi har stort set det samme kundeantal som på almindelige hverdage, men vi er frustrerede over, at vi ikke får noget ud af det. Jeg mener sagtens, vi kunne åbne, for vi kan styre præcist hvor mange der er butikkerne og centret, og vi har afspritning, vagter og ensretning. Jeg er helt uforstående over for, at vi har alle de kunder gående forbi de lukkede butikker og ud i gågaden," siger hun.