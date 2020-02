Omkring 100 flere børn end sidste år forventes klar til at starte i skole efter sommerferien. Nu har kommunen klarlagt, hvor børnene skal gå i skole. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: 100 ekstra børn er klar til at starte i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 ekstra børn er klar til at starte i skole

645 børn ventes klar til skolestart efter sommerferien. Sidste år skulle kun 550 børn starte i skole. Men nu er børnene blevet fordelt i kommunens skoler.

Hillerød - 10. februar 2020 kl. 04:33 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når 0. klasserne stiller til skolestart efter sommerferien, skal der uddeles flere flag og købes flere skoletasker end året før. Kommunen forventer nemlig, at 645 børn skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. Det er 100 flere end sidste år, hvor der var 550 skolestartere.

- Det er jo et udtryk for, at den udvikling, der har været de seneste par år, hvor vi har set et faldende børnetal, er vendt, så den stiger. Det er også det, vi generelt på kapacitetsområdet er i gang med at håndtere. Det er rigtig glædeligt, at der kommer flere børn, og vi håndterer de udfordringer med pladsen, der følger af det, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børne-, Familie- og Ungeudvalget.

Udvalget har netop godkendt fordelingen af de kommende klassedannelser, og der dannes 23 børnehaveklasser på tværs af kommunens skoler.

Får ønsker opfyldt Alle skolebestyrelser og skoleledelser har meldt deres ønsker til antallet af børnehaveklasser på kommunens syv folkeskoler ind til kommunen, og ønskerne stemmer overens med det, udvalget nu har vedtaget.

- Det passer med det, skolerne ønskede. Der kan selvfølgelig komme ændringer i de faktiske tal, og det må vi tage højde for, hvis det er, men ellers stemte vores ønsker overens med skolernes, siger Peter Frederiksen.

Det betyder, at Frederiksborg Byskole opretter tre klasser, Grønnevang Skole opretter i alt fire klasser, fordelt med tre på Jespervej og en i Nødebo, ligesom Hanebjerg Skole får tre klasser, en på hver af skolens afdelinger.

Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen får henholdsvis fem og fire klasser. Hillerød Vest Skolen opretter fire børnehaveklasser i Ålholm og en klasse i Alsønderup, mens Hillerødsholmskolen får tre klasser i Hillerødsholm og en klasse i Gadevang. Endelig opretter Kornmarkskolen en klasse i Skævinge og en i Ll. Lyngby, og på Sophienborgskolen bliver der to børnehaveklasser.

Søskende kan få plads Hillerød Kommune får de kommende år problemer med at få plads til de mange børn, der ventes til kommunen. Særligt på dagtilbudsområdet har kommunen travlt med at skabe plads til de 15 procent flere børn, der forventes at få brug for en plads i et dagtilbud. Men også særligt på Frederiksborg Byskole ser det sort ud, når kommunen kigger i krystalkuglen. En prognose har nemlig vist, at der i 2024 vil mangle tre klasselokaler i byskolen, og i prognosens sidste år i 2030, vil der mangle hele 12 klasseværelser på skolen.

Sådan ser klassefordelingen ud Frederiksborg Byskole: 3 klasser

Grønnevang Skole: 3 klasser på Jespervej, 1 klasse i Nødebo

Hanebjerg Skole: 3 klasser, 1 på hver afdeling

Hillerød Vest Skolen: 4 klasser i Ålholm, 1 i Alsønderup

Kornmarkskolen: 1 klasse i Skævinge, 1 klasse i Ll. Lyngby

Sophienborgskolen: 2 klasser Det har fået Børne-, Familie- og Ungeudvalget til at justere i skoledistrikterne, så byskolen fra 2021 kun kan optage elever fra skolens eget distrikt. Der vil dog være mulighed for, at søskende til elever, der allerede har krydset distriktsgrænsen, kan blive optaget på skolen de første fem år. Og det regnestykke går også op i år.

- Det ser ud til at kunne lykkes i denne omgang, siger Peter Frederiksen, som helst selv så, at der var frit skolevalg i Hillerød.

- Men der er bare den betingelse, at vi ikke kan oprette anede mængder pladser på skolen, fordi de jo også skal have kapacitet til det, så det kan ikke lade sig gøre, siger han.

Det private er et tilvalg

Kommunen forventer, at 125 børn vil starte på en privatskole efter sommerferien. Og det er meget naturligt, mener Peter Frederiksen.

- Hillerød har et ret stort udbud af privatskoler. Der er mange forskellige typer privatskoler, som forældre kan se sig selv i, og det er jo et udtryk for valgfrihed, at man så kan vælge det til. Det, synes jeg, er fint, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Som formand for folkeskolerne i kommunen, ser jeg jo gerne, at folkeskolerne strammer sig an, så de bliver attraktive, men det synes jeg faktisk også, de er. Jeg tror, at det i mange situationer mere er et tilvalg af en type privatskole, end det er et fravalg af folkeskolen. Der er bare rigtig mange muligheder i Hillerød, og det kan man altså også se i antallet af vandringer fra folkeskole til privatskole.

Udvalgsformanden understreger dog, at selvom nogle børn starter på privatskole, så sørger kommunen stadig for, at der fortsat er kapacitet nok til, at alle børn kan komme i skole.

- Når børnetallet stiger, så er det kommunens opgave at sørge for, at børnene har et sted at gå i skole, og det gør vi, forsikrer han.