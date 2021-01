10 lokale plejehjemsbeboere er døde med corona, siden pandemien brød ud

"Vi har haft tilfælde af corona på de fleste af vores plejehjem, for ligesom det rammer bredt i samfundet, har det ikke været muligt at holde virus helt ude af plejehjemmene. Men vi har arbejdet målrettet med at stoppe smitten, når den kom, og vi har i langt de fleste tilfælde formået at isolere smitten ret hurtigt. Vores personale har været virkelig dygtige til at håndtere denne virus, de har gjort alt, hvad man kan for undgå sygdom og dødsfald," siger Hella Obel, der samtidig understreger, at der ikke er flere plejehjemsbeboere, der er døde end normalt.