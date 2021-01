Se billedserie Dybe, rolige rytmiske massagestrøg på langs og på tværs over ryggen, på arme, hænder, ben og fødder kan virke beroligende og afslappende. Spørg om lov til at give massage, og sig til barnet, at han eller hun skal sige til, hvis det ikke føles rart. Spørg om trykket er tilpas, for kraftigt eller for blødt, og afstem derefter, så barnets behov mødes. Fortæller ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg. Foto: Allan Nørregaard

10 aktiviteter til dit coronakulrede barn: Her er ergoterapeutens gode råd

Hjemmeskole sætter mange børnefamilier under pres. Her er 10 beroligende aktiviteter fra ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg, der er ekspert på området.

Hillerød - 14. januar 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Nødebo: Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg har i samarbejde med andre børneergoterapeuter samlet idéer til, hvordan børn og deres forældre kan få lidt mere ro og balance i deres nervesystemer i en tid med hjemmearbejde, hjemmeskole og fravær af klassekammerater og fritidsaktiviteter. Dels gennem kropslig leg og bevægelse, og dels gennem sansestimulation, som kan virke beroligende.

Idéerne kan anvendes i hverdagen, når børnene ikke kan se deres venner og får undervisning på en skærm, frem for i et fysisk klasselokale, men de kan også bruges, når der ikke længere er hjemmeskole.

Begrundelsen for at indsamle aktiviteterne og legene, skriver hun i en artikel om børneergoterapi til børnefamilier, som hun har givet avisen lov til at plukke gode idéer fra:

»Mange forældres nervesystemer har længe været på overarbejde sat i beredskab over smittefarer og smittekilder, og måske har man mistet familiemedlemmer eller job. Børn påvirkes følelses- og trivselsmæssigt, når deres forældre er under pres, og når børnenes sociale liv begrænses.«

Her kommer 10 eksempler fra artiklen til aktiviteter, som kan give ro og indre balance:

Massage Dybe, rolige rytmiske massagestrøg på langs og på tværs over ryggen, på arme, hænder, ben og fødder kan virke beroligende og afslappende. Spørg om lov til at give massage, og sig til barnet, at han eller hun skal sige til, hvis det ikke føles rart. Spørg om trykket er tilpas, for kraftigt eller for blødt, og afstem derefter, så barnets behov mødes.

Tegn på ryggen Sæt dig bag barnet eller lad barnet ligge på maven og tegn på barnets ryg med et tryk, som barnet føler behageligt.

Syng sange som »Lille Peter Edderkop« og tegn handlingen på barnets ryg imens.

Lad dine hænder og fingre vandre på ryggen som et dyr, barnet skal gætte. Kommer der mon en myre, sommerfugl, mus, snegl, bjørn eller en hvalhaj?

Tegn former, tal eller bogstaver, og lad barnet gætte, hvad du har tegnet.

Digt en lille historie med dine fingre på barnets ryg med et tryk, som føles behageligt for dit barn.

Lav vejrudsigt med tilhørende historie og lad dine hænder illustrere solopgang, vind, blød regn, heftig vind, hagl, solnedgang, måne og stjerner.

Magiske flasker Fyld klare plastikflasker med tætsluttende låg med vand, og kom forskelligt fyld i flaskerne. Kulørte papirklips, små elastikker, glimmer og glitter eller plastperler. Det er flottest med en cylinder-formet plastikflaske. Når flasken vendes, bevæges genstandene smukt gennem vandet og kan være beroligende at betragte. Dem med papirklips kan sættes i sjov bevægelse med en magnet, der føres rundt på flasken.

Kast med sten Sigt efter noget bestemt, og kast sammen med barnet. Kast til måls efter store sten eller grene og træstammer i vandet. Sten med forskellige størrelser og tyngder udfordrer muskel-led-sansen, som er helt central i udviklingen af kropsfornemmelse og kropsbevidsthed.

Det skærper evnen til at bedømme behov for kraftanvendelse i forhold til afstand og stenens tyngde. Denne sans udvikler barnets evne til at kramme et kæledyr med tilpas kraft, holde med tilpas kraft om farveblyanten og skænke op i glasset uden at spilde.

Lege på bakker Når man klatrer op og ruller ned af et skråt terræn, medfører det intense sanseinput til muskler og led. Sanseindtryk, som udvikler kropsfornemmelse og motorik i børnekroppe. Det er en god idé, at en voksen tjekker skrænt eller skråning for skarpe sten og for flasker, inden der rulles ned og klatres op igen. Det er en skøn følelse at nå toppen af en bakke, måske med hjælp fra en voksen.

Kig efter små dyr Fordyb jer i at finde små væsener i skovbund og på stammer og grene. Hvis I ikke lige ved, hvad insektet hedder, så tag et foto, og se om I kan finde ud af det, når I kommer hjem. Find selv på et navn til insektet i mellemtiden, indtil I måske finder det rigtige navn.

Kram træerne Giv træerne et kram og sig tak for ilt. Sammen kan I nå længere rundt om tykke stammer. Fortæl børnene, at der er nogle dygtige mennesker, som har fundet ud af, at træerne på deres egen måde taler sammen gennem deres rodnet, og at de store træer hjælper de mindre træer med at få vand, når det er tørt om sommeren.

Fang et dejligt barn Når du møder barnet på fin vej, så fang dem ind mellem dine hænder og giv dem en »krammetur« med et godt fast, men kærligt greb. Børn elsker, når vi jubler og griner med dem, så længe de synes, at legen er sjov.

»Rulle rundt dyne« Kan leges på en bred seng eller på gulvet. Barnet lægger sig langs dynens nedre kant og med hovedet frit. Barnet rulles fast ind i dynen, indtil der kun er den anden øverste kant af dynen tilbage, så den voksne har noget at tage godt fat i med begge hænder. Lad barnet tælle »1,2,3, NU«, og så trækkes dynen hurtigt opefter fra underlaget, så barnet ruller rundt om sin egen akse, indtil hun eller han ruller helt ud af dynen. Forbered placeringen, så barnet ikke hvirvler ned af sengen.

Kan udføres i forskellige tempi alt efter barnets tolerancetærskel. Kig på barnets reaktion, også længe efter legen, da denne leg giver intens bevægelsespåvirkning.

Brydekampe Barnet gives så tilpas modstand, at hun eller han skal bruge mange kræfter, indtil sejren hentes hjem, når far eller mor må overgive sig på gulvet. Hvor mange sekunder kan far eller mor fastholdes nede på gulvet? Tag tid og lad barnet slå rekorderne.

Afslut aktive og vilde lege med at få ro på krop og hoved. Læg dig for eksempel ned på gulvet sammen med barnet og vær rolig.