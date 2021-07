Se billedserie Nogle dage er vejret til softice, mens andre dage er til en gammeldags med tre kugler. Kim Sørensen har lagt mærke til noget interessant: - Nogle dage skal alle have chokoladeis, og andre dage er det pistacie. Om det er fordi, de har set noget om chokolade eller pistacie i fjernsynet, ved jeg ikke. Men sjovt er det, sigerhan. Foto: Jørgen C. Jørgensen

10 år med hjemmelavede isvafler

Hillerød - 24. juli 2021 kl. 06:19 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Med Frederiksborg Slot som bagtæppe og Den Lille Færge som sejlende statist, langer isbutikken Torvets Vaffelhus nu på 10. år is i hjemmelavede isvafler over disken.

Stifter, direktør og altmuligmand Kim Sørensen har været med hele vejen. Faktisk byggede han selv den lille træbygning på Torvet.

- Jeg solgte min første is den 19. juli 2011. Isbutikken var en gammel drøm, der blev til virkelighed, fortæller han.

Som barn cyklede Kim Sørensen fra hjemmet i Frederikssund til Jægerspris for at købe is. Butikken blev hans store forbillede, og allerede som 13-årig begyndte han at tænke på det ishus, han en dag selv skulle have.

Isbutikken lod dog vente på sig, og Kim Sørensen uddannede sig som elektriker, arbejdede som selvstændig multihåndværker, og senere fik han arbejde ved Novo Nordisk.

En dårlig idé Da Kim Sørensen for 10 år siden tog beslutningen om, at tiden var kommet til at åbne den isbutik, han havde drømt om, forsøgte han først i København. Det gik i vasken, og han forsøgte sig derfor i Hillerød.

- Jeg ville gerne stå midt på torvet, men det kunne jeg ikke få lov til, fordi min butik ville skæmme udsigten til slottet, fortæller han og fortsætter:

- Så kiggede jeg på stedet her, hvor der engang havde stået en jazzscene, der senere var flyttet et andet sted hen på Torvet. Jeg søgte igen, og byrådet accepterede. Og så hentede jeg nogle brædder nede i Stark og gik i gang med at bygge.

Torvet var ikke ligefrem proppet med mennesker, da Kim Sørensen begyndte at hamre brædder op, og det vakte bekymring hos både bankmand, revisor og bekendte.

- Alle mente, det var en dårlig idé. Der skete vitterligt intet på Torvet dengang, men da jeg så åbnede, stod folk i kø, siger han. Og det har de gjort lige siden.

Kim Sørensen havde op til åbningen øvet sig i at lave vafler på en vaffelkarussel hjemme i haven.

- Kunsten er at lukke vaflerne i bunden, så isen ikke ender i skødet. Det ser legende let ud, men det er det ikke, fortæller han.

Vinterdrømme Drømmen fra barndommen var endelig realiseret. I hvert fald halvt. For Kim Sørensen drømte om mere end blot en isbutik. Han drømte om somre i isbutikken og vintre i udlandet. Men det kan ikke lade sig gøre. I hvert fald ikke endnu. Kim Sørensen er ved siden af isbutikken fuldtidsansat i Fujifilm, men måske ligger drømmen ikke så langt ude i fremtiden. Kim Sørensen har nemlig åbnet endnu et ishus i Rungsted Havn, og han har planer om at åbne et tredj.

- Jeg ved endnu ikke, hvor det skal ligge, men formentlig et sted på Sjællands nordkyst. Og måske er tre ishuse nok til at kunne udleve drømmen, siger Kim Sørensen.

Symbiose ved søen På en god dag sælger Torvets Vaffelhus 8-900 hjemmelavede isvafler. Andre dage er der stille, for vejret spiller en stor rolle. Heldigvis kan Den Lille Færge, der sejler i Slotssøen, og isbutikken hjælpe hinanden lidt. For når folk står i kø for at få en is, opdager de muligheden for at få en tur på søen, og når færgepassagerne går i land, skal mange af dem have en is.

- Vi ved, at når færgen lægger til kaj, så kommer 'færgetrækket', og så er det op ad stolen og i gang med at ekspedere, fortæller Kim Sørensen.

Selvom isbutikken på Torvet i år fylder 10, ser butikken stadig ud, som den gjorde i 2011.

- Vi har selvfølgelig ændret og udvidet sortimentet i løbet af årene, så vi i dag også sælger blandt andet jordbærsoftice og milkshakes. Hovedsællerten er dog kugleis i vores hjemmelavede vafler, men meget er bestemt af vejret, siger han og fortsætter:

- I år har vejret været godt, og sæsonen har været god indtil videre. Det ser ud til at fortsætte.