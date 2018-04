Carlsberg Brass Band plejer at gå i spidsen for det livlige optog til Posen 1. maj. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

1. maj bliver uden optog og fest på Posen

Hillerød - 24. april 2018 kl. 15:25 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver i år hverken 1.-maj-optog eller kampdag på Posen i Hillerød med politiske taler. Ifølge 3F's nye formand kom der for få deltagere i forhold til, hvor meget arbejde man lagde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

1. maj i Hillerød plejer at være tredelt: Et formiddagsarrangement arrangeret af fagbevægelsen med faglige og partipolitiske taler, dernæst optog til Posen, hvor kampdagen fortsætter om eftermiddagen og til sidst et aftenarrangement i fx Røde Hus.

Men i år er det anderledes. Dels er formiddagsarrangementet splittet i to, da fagbevægelserne i år ikke ønsker partipolitiske taler, og dels er optoget med hornorkester derfra til Posen og den senere kampdag på græsområdet ud til Slotssøen aflyst.

- Når vi har evalueret, hvad der tidligere har været, har vi mistet for mange i forbindelse med, at vi er gået. For mange er ikke gået med til Posen. Det er primært 3F, der står for arrangementet på Posen, der har været for få deltagere i forhold til, hvor meget arbejde, vi lægger, siger formand for 3F Frederiksborg, Helle Friedrichsen.

Hun tilføjer, at Tue West spillede sidste år på Posen, uden at der kom særlig mange, og så hjalp det heller ikke, at vejret ikke var specielt godt.

Helle Friedrichsen overtog sidste år formandsposten i 3F, efter byrådsmedlem Tue Tortzen (EL) efter 20 år trak sig for at lade yngre kræfter komme til. Han håber, optoget kommer tilbage.

- Jeg savner, at vi skal gå i optog. Det var godt nede på Posen, der kom mange mennesker. Jeg håber, man finder ud af at lave det sådan igen, siger han og tilføjer:

- Det er dem, der nu leder fagforeningen, der finder ud af, hvordan det skal være, og så finder man ud af det af de erfaringer, man får. Det er vigtigt, at man prøver nye ting. Det, der var rigtigt for 25 år siden, er ikke sikkert rigtigt nu.

- Men omvendt var optog og jazzmusik noget, folk satte pris på, og som kom langt ud over vores grænser. Jeg håber, man finder ud af, at det er godt at have, og så kommer det igen til næste år, siger Tue Tortzen, der understreger at han her taler som menigt medlem.

I stedet for på Posen arrangerer 3F underholdning ved dets afdeling på Milnersvej 41D. Her vil man lave en »familiedag«, hvor Andrew Murray, kendt fra X Factor, fra klokken 11.00 står for den musikalske underholding med sit band »Drew and the Crew«, og der vil være salg af grillmad og drikkevarer, politiske boder og hoppeborg til børnene.