Rikke Macholm (SF) ses her ved talerstolen ved 1. maj på Posen i 2017. Foto: Allan Nørregaard

1. maj: Klima og daginstitutioner kalder på handling

SF's byrådsgruppe i Hillerød har sendt Frederiksborg Amts Avis sin 1. majtale.

Hillerød - 01. maj 2020 kl. 15:29 Af SF's byrådsgruppe v/ Rikke Macholm & Peter Langer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en anderledes 1. maj dag i år. Barsk på mange måder, da mange mister jobbet, er ramt af sygdom eller har mistet kære, de holder af. Andre har ikke set deres ægtefæller på plejecentre eller deres børnebørn i ugevis. Der er nok at tænke på og gøre status over.

I Danmark er vi indtil videre kommet bedre igennem end så mange andre steder, lader det til. Udenfor Europa har man nok ikke set det værste endnu. Nogle præsidenter lader ikke til at have forstået situationens alvor helt, men der er klart mere end nogensinde brug for samarbejde, også i EU.

1. maj handler om sammenhold og solidaritet med de svageste i vores samfund. I disse måneder er det især det livsnødvendige sundhedspersonale, der trækker det store læs og især støtter vores ældste medborgere. Hatten af for dem og stor respekt! I gør en uvurderlig indsats.

Siden maj sidste år har Danmark fået et nyt flertal i Folketinget og en ny regering. Heldigvis.

Der ligger et rød-grønt forståelsespapir som fundament for det politiske arbejde i de kommende år. For SF var det især bedre forhold for børn og mere fokus på den nødvendige klima-dagsorden, der vejede tungest. Selv om coronakrisen har forsinket meget lovgivning, er både klimaplaner og bedre normeringer i dagtilbud ikke blevet mindre nødvendige. Tværtimod.

Men det haster! Indtil nu virker det lidt som om, at regeringen sidder på hænderne i klimasagen. Der skal handles nu, netop på punkter, der både giver arbejdspladser og bidrager til et bedre klimaregnskab. Skovrejsning, grøn trafikplan, fremrykning af havvindmølleparker.

I Hillerød har vi lige fremrykket anlægsopgaver for over 100 mio. kr. for at holde hånden under de lokale arbejdspladser. Energirenoveringer, legepladser, skolegårde m.m. Og vi skal have sat handling bag vores flotte planer for bedre bynatur, klimastrategien og den ny arkitekturpolitik.

Der skal også findes spareforslag for 2% af udgifterne, hvilket for børn, ældre og udsatte vil betyde skrappe nedskæringer, hvis de forslag skulle blive virkelighed. Her vil vi i SF hellere se på grundskylden end at skære i den velfærd, vi er stolte af og har brug for netop i en krisetid.

Sammenhold og fællesskab. Coronakrisen har paradoksalt nok også vist os nye måder at være sammen på, lokal hjælp på tværs af generationer og betydet renere luft og færre trafikuheld. Vi kommer næppe til at leve helt på samme måde som før krisen. Så måske kan vi tage de positive elementer som fællessang, nabohjælp og eftertænksomhed med os ud bagefter. God 1.maj!

