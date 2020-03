- Vi fik bare at vide, at tyskerne jagtede en sabotørbil

Frederiksborg Amts Avis bragte lørdag den 21. marts modstandsmanden Elith "Tom" Truelsens beskrivelse af de to drab på Hammersholtvej i 1945.

En dengang ni-årig pige fortæller sin historie fra 24. marts 1945.

26. marts 2020
Af Janne Mulvad

Frederiksborg Amts Avis bragte lørdag den 21. marts en ikke tidligere offentliggjort øjenvidneberetning fra begivenhederne ved viadukten på Hammersholtvej i 24. marts 1945. Det fik en læser i Jægerspris til at spærre øjnene op. Henny Herdahl Thorsing, som dengang var ni år gammel, husker nemlig tydeligt den dag under krigen, hvor hun pludselig var helt tæt på de voldsomme begivenheder, hvor to forbipasserende blev dræbt af tyskernes kugler i forbindelse med et opgør mellem modstandsbevægelsen og den tyske besættelsesmagt.

- Jeg var ni år, min søster var 11, og det var lige før, min storebror skulle konfirmeres. Det var en dag med fint, lunt vejr, og vi skulle ud og lege i skoven. Det gjorde man dengang, så vi gik ud i Præstevang for at lege, fortæller Henny Herdahl Thorsing.

De tre søskende boede i Helsingørsgade 21, ganske nær Købmand Erik Nielsen, som havde købmandsforretning og også solgte korn, kul og koks.

- Da vi synes, vi skal hjem og kommer ud på vejen, kommer købmanden kørende med sin hestevogn med to heste foran, og en åben ladvogn bagpå. Den er tom, han havde været ude og aflevere sine varer. Vi spørger, om vi må have lov at køre med, og det må vi gerne. Jeg husker, at vi kører forbi en række kastanietræer langs Teglgårdssøen, og der kommer en tysk soldat frem og standser os, og spørger købmanden, hvad vi skal der. Købmanden fortæller, at han skal hjem med vognen, men han må ikke køre gennem viadukten, men skal køre op ad Carlsbergvej.

Da vi runder hjørnet ved Carlsbergvej, bliver vi standset igen af tyske soldater, de skal se, hvad der er under kulsækkene, og de skal absolut ned til de sidste for at se, at der ikke ligger våben eller andet i de tomme sække, og så får vi lov at køre, fortæller Henny Herdahl Thorsing.

Hun mener, at det har været lige efter de to mennesker blev dræbt i viadukten, at købmanden er kommet kørende med sin vogn med de tre børn på ladet.

- Jeg synes jeg kan huske, at vi hørte et skud lige efter vi var blevet stoppet første gang, siger hun.

Kort efter kunne købmanden sætte de to piger og deres bror af ved hjemmet i Helsingørsgade.

- Vi fik selvfølgelig en ordentlig skideballe af vores mor. Nu var rygtet om, hvad der var sket jo spredt i byen, og hun var urolig, siger Henny Herdahl Thorsing, som ikke fik ret meget at vide om, hvad der skete i viadukten den dag.

- Vi fik bare at vide, at tyskerne jagtede en sabotørbil, og at den kørte rundt i byen. Så man har nok været lidt forskrækket, siger hun.