- Udligningsreformen er arrogant

Hillerød - 04. februar 2020

Det udspil til en udligningsreform, som regeringen præsenterede torsdag, har bragt sindet i kog hos Hillerøds viceborgmester Klaus Markussen (V). Han er nemlig langt fra tilfreds med udsigten til, at Hillerød Kommune skal betale 33 millioner kroner mere i udligning til andre, fattigere kommuner. Hillerød betaler i forvejen 450 millioner kroner i udligning ifølge dr.dk.

Klaus Markussen undrer sig særligt over, hvad der ligger til grund for regeringens udspil.

- Jeg har aldrig set lignende, at en regering kommer med et udspil, der er så lidt faktabaseret og så lidt baseret på fornuftige principper. Udligningsreformen tilgodeser i høj grad en række socialdemokratiske borgmestre på vestegnen, og det er smagløst. At bruge et så vigtigt instrument, som udligningen er, til at favorisere vennerne af regeringen, synes jeg, man skal holde sig for god til, siger Klaus Markussen.

Viceborgmesteren så hellere, at en udligningsreform baserede sig på familiernes rådighedsbeløb, når hus og skat er betalt.

- Så vil man få et langt mere nuanceret billede af, hvor der er et højt rådighedsbeløb, og hvor der er et udfordret rådighedsbeløb. Og man vil komme væk fra den tåbelige sammenligning mellem Lolland og Gentofte. Vi er altså rigtig mange kommuner, som hverken ligner Lolland eller Gentofte, og det må være sådan, at hvis der skal være en folkelig opbakning til en udligningsreform, så skal den også basere sig på rimelighed og fornuftige principper, siger Klaus Markussen.

Han er ikke i tvivl om, at Hillerød Kommune vil få ekstraregningen at mærke, hvis regeringens udspil bliver til virkelighed.

- Det vil i givet fald betyde noget for, hvad vi ikke kan gøre. Vi er i fuld gang med at arbejde med kapaciteten i vores daginstitutioner og bygger blandt andet en ny daginstitution på Roskildevej. Den koster 50 millioner kroner, så det er altså en ekstraregning i den størrelsesorden, vi taler om. Det bliver sværere at løse de opgaver, der er nødvendige.

I regeringens forslag til en udligningsreform får de kommuner, der skal betale mere i udligning, mulighed for at hæve kommuneskatten ustraffet. Hillerød Kommune har i udspillet lov til at hæve skatten med 0,29 procentpoint. Men det har ingen gang på jord hos Venstre, slår Klaus Markussen fast.

- Jeg synes jo, det er en vanvittig arrogant bemærkning, der falder fra regeringen om, at de kommuner, der er hårdt ramt her, jo bare kan hæve skatten. I virkeligheden betaler vores borgere jo i forvejen en højere skat, fordi vi i forvejen bidrager til den eksisterende udligning mellem kommunerne. Når man laver en så stor udligningsreform, som der er lagt op til, så må staten træde til og medvirke til at finansiere det. Det er helt ude i hampen bare at trække på skuldrene og sige til kommunerne, at de bare kan sætte skatten op, siger viceborgmesteren.

Borgmester Kirsten Jensen (S) har tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis, at man vil holde øje med, om udligningsreformen får den konsekvens, at serviceniveauet i Hillerød bliver lavere end i nogle af de kommuner, Hillerød skal betale til, ligesom hun har gjort klart, at Socialdemokratiet i Hillerød endnu ikke har besluttet, om partiet vil være parate til at hæve skatten, hvis udligningsreformen bliver virkelighed.