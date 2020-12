For Michael og Thomas er te absolut ikke bare noget, man drikker, når man er syg. For dem er te nærmest en videnskab. Foto: Helene Holm Stolle

- Te er ikke kun noget, man drikker, når man er syg

Te er måske ikke lige det første, man tænker på, når julen langsomt sniger sig ind på os med granguirlander, lys i gaderne og julehjerter i vinduerne.

Men hvis du skal forkæle dig selv denne jul, så bør du måske alligevel lægge vejen forbi Nordic Tea i Møllestræde. Her står Michael Walter Rasmussen og hans søn Thomas nemlig klar til at guide dig til den helt rigtige te-oplevelse, som matcher dine smagsløg.

Med 420 forskellige slags te i dåser på hylderne og seks-otte andre i poser, er der rigeligt at vælge imellem, og det er noget nær en videnskab at kende forskel på de mange forskellige slags – og faktisk også en passion. I hvert fald for Michael Walter Rasmussen, der tilbage i 1989 åbnede sin første te-butik, og siden 2007 har rejst rundt i Kina for netop at lære mere om den for danskerne næsten ukendte verden.

”Jeg har været ude, hvor kragerne vender, og jeg har set det værste af kinesisk landbrug med sprøjtning af deres fødevarer. Heldigvis har jeg også oplevet det smukkeste af Kina, boet på te-plantager eller rettere te-haver, hvor bønderne holder fast i de gamle traditioner, når de dyrker deres te. Måske bliver deres udbytte ikke så stort som på de kommercielle landbrug, til gengæld smager teerne fra de små te-haver meget bedre”, fortæller Michael Walter Rasmussen og lægger ikke skjul på, at han vil ønske, at danskerne får øjnene op for, at te ikke kun er noget, man drikker, når man er syg.

”Når teen er dyrket rigtigt og brygget på den rigtige måde, er den en virkelig smagsfuld oplevelse og kan på ingen måde sammenlignes med den maskinfremstillede brev-te, som man kan købe i supermarkederne”, lyder det fra Michael Walter Rasmussen, der som en af de få danskere selv har prøvet at være en del af te-produktionen i en kinesisk te-have.

”Jeg har både været med til at lave forskellige grønne teer, og jeg har været med til at lave sort te helt fra plukningen af bladene til nedpakningen af den færdige te. At jeg med mine egne hænder har været med i processerne, har givet mig en særlig viden – også om brygningen - og det er lige præcis den viden, jeg elsker at give videre til mine kunder”, siger han.