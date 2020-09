Annette Rieva (V), der er medlem af byrådet, drømmer om også at få en plads i regionsrådet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

- Man flytter ikke noget ved at sidde sur derhjemme i sofaen

Hillerød - 22. september 2020 kl. 05:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er Annette Rievas (V) første periode som medlem af byrådet i Hillerød, men hun er allerede klar til mere politik. Nu vil hun nemlig også gerne være medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden og har meldt sig på banen som mulig kandidat.

Annette Rieva mener, at hun med sin baggrund som sygeplejerske og sit nuværende job som innovationskonsulent, kan bidrage med meget konkret viden til arbejdet i regionsrådet.

- Jeg har oplevet på egen krop, hvad det betyder, når der mangler sammenhæng mellem hospitaler og kommuner. Da jeg blev lokalpolitiker, fik jeg indblik i, hvor det egentlig er, vi mangler noget større sammenhæng og nærhed, og den viden kunne jeg godt tænke mig at bringe ind i regionalpolitik, siger Annette Rieva.

Hun drømmer også om at ruske op i rutiner og strukturer.

- Lige nu gør vi det, vi plejer at gøre, og det kunne være interessant at komme ind og udfordre det og få mere innovation ind i samarbejdet med kommunerne. Der bliver talt meget mere i struktur og opgaveløsning frem for at se mere visionært på tingene, siger Annette Rieva og fortsætter:

- Især under Covid-19 har vi jo set, hvor hurtigt beslutninger kunne blive taget, når folk bliver presset til at tænke ud af boksen. Det er vigtigt, at vi lærer af de erfaringer, men jeg kan godt være bange for, at de erfaringer går tabt, hvis der ikke sidder nogen i regionsrådet, der har et innovativt mindset.

Det er dog ikke kun sundhedspolitik, der optager Annette Rieva, der er midt i 40'erne, mor til fire og bosat i Alsønderup. Også trafik og ikke mindst digital infrastruktur ligger politikeren på sinde.

- Fibernet og bredbånd fylder slet ikke i regionsrådet, og det kan undre mig, særligt i denne tid, hvor vi har så meget online. Det skal vi have gjort noget ved, siger hun.

Og hun har lært, at man må blande sig for også at kunne gøre en forskel.

- Man flytter ikke noget ved at sidde sur derhjemme i sofaen. Man skal ud og argumentere og forsøge at påvirke beslutningerne, og så kan man rent faktisk være med til at gøre en forskel. Jeg mener, der skal sidde almindelige mennesker i både byråd og regionsråd, og det er en stor motivation for mig at vise, at det her er for dig og mig. Vi kan godt ændre noget, men for at gøre det, bliver vi nødt til at ændre os i debatten, siger Annette Rieva, der også mener, hun har lært en del af de sidste knapt tre år i byrådet i Hillerød.

- Det tog mig lang tid at forstå, hvad politik egentlig er. Grundlæggende drejer det sig jo om at være uenige om en masse ting, og som sygeplejerske er jeg vant til at søge samarbejde og konsensus. Det skal man ikke nødvendigvis i politik. Der skal man derimod udfordre og få perspektiver og nuancer. Det er jeg faktisk blevet rigtig glad for, siger hun.

Annette Rieva håber på, hun kan beholde sit mandat i byrådet efter kommunalvalget næste år, da hun mener, det er vigtigt at få den kommunale erfaring med i regionsrådet. Der er dog endnu nogle skridt på vejen, før Annette Rieva kan kalde sig kandidat til regionsrådet. Venstre skal nemlig først selv vælge hende som kandidat, og det sker på et opstillingsmøde i den nærmeste fremtid.