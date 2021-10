- Kig ind på Annaborg, det er vigtigt

Se billedserie ? Kom og se vores flotte udstiling, lød det fra Anne Maria Udsen (bagerst), som viste udstillingen frem sammen med Anne Mette Edeltoft, som også deltager på udstillingen.

Verdensmålene er i fokus på Annaborg, hvor fire svenske og fire danske kunstnere udstiller. Og coronavirus er sat i kælderen.

Hillerød - 14. oktober 2021 kl. 07:45 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

- Vil du ikke nok skrive om vores udstilling? Den er så god, det er meget dygtige kunstnere, og det er trist, at der ikke kommer så mange og ser dem. Vil du ikke nok komme og se den?

Stemmen i røret var både insisterende, lidt desperat og også håbefuld, og derfor skriver vi i dag om den igangværende udstilling på Annaborg, som man skal være lidt hurtig, hvis man vil nå at opleve, inden den pilles ned igen på mandag for at gøre plads til næste udstilling i Hillerød Kunstforenings program.

Der er altså fire dage endnu til at se nærmere på udstillingen bag det måske lidt kryptiske navn "Clinch Illuminated". Det er værker af i alt otte kunstnere - fire fra Sverige, og fire fra Danmark, og det var en af dem fra Sverige, Anne Maria Udsen, der forleden ringede til avisen med sin appel.

- Besøgstallet er ikke så stort som det har været. Men vi er rigtig glade for at lægge hus til udstillingen, og vi får meget positive kommentarer fra publikum i vores gæstebog, siger formand for Hillerød Kunstforening, Margit Borring om interessen for udstillingen, da jeg sammen med fotograf Kenn Thomsen besøger Annaborg.

"Clinch Illuminate" er femte udstilling på Annaborg siden den langvarige coronanedlukning, og generelt synes formanden, at antallet af publikummer er ved at være på niveau med, hvad det var før corona.

Men hvorfor skal man gå ind på Annaborg - hvilket i øvrigt er gratis - og se på udstillingen før, det er for sent?

De otte kunstnere lader sig inspirere af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, de 17 mål, der skal få os hen til en bedre verden med større retfærdighed, bedre liv for alle, bedre klima og større biodiversitet.

- Jeg synes, det er vigtigt. Og så kan man sige, at udstillingen bliver mere interessant, når der er noget at reflektere over. Kunst skal ikke bare være kunst. Der skal være noget på hjerte. Jeg vil gerne gøre en forskel, og jeg vil gerne inspirere andre, siger Anne Maria Udsen og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi alle sammen prøver at kigge på, hvordan vi kan gøre en forskel. Jeg håber, udstillingen kan sætte noget i gang. Kunstnere er jo gode til at sætte tingene lidt på hovedet. Jeg selv arbejder meget med insekter - fordi de er i drastisk nedgang, siger hun.

Anne Maria Udsen har malet biller - eller rettere, deres exoskeletter, for det er døde biller, tomme skaller, hun finder i naturen og maler. Og insekterne er døde, de er væk. Ligesom de er på vej væk fra vores natur, siger hun og fortsætter:

- Noget af det, der går igen hos flere af kunstnerne er vores forbundethed med naturen, siger hun.

- Coronaen har vist hvor relevant det er, det med vores forbundethed med naturen, siger kunstneren Anne Mette Edeltoft, som også er en af de otte udstillere.

- Udover at vi alle selv kan gøre noget i forhold til klimakrisen, skal vi også op på et politisk niveau, og have noget mere fart på. Det har corona vist os, godt kan ske. At der kan sættes ressourcer og penge af til, så der virkelig sker noget, siger Anne Mette Edeltoft - og skulle man have glemt det med corona, kan hendes bidrag til udstillingen genopfriske hukommelsen.

Hun har nemlig malet de farvestrålende figurer, som bakterier, svampe og virus faktisk er, og som først kan ses, når man kigger på dem i et mikroskop.

- De er jo inde i os, og de er en del af en kompleks balance mellem liv og død, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, der er noget spændende i, at man kan se på dem som en form og en struktur. Du finder en æstetik i dem. Men det er usynligt for det blotte øje.

Nu hænger der svampe og bakterier i storformat på Annaborgs vægge. Corona er der ikke. Anne Mette Edeltoft har ellers også lavet et stort maleri med den snart velkendte figur med sine spikes, men maleriet kom ikke med på udstillingen.

- Det står nede i kælderen, siger hun.