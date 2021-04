Se billedserie Martin Bjørn nåede lige at åbne sin restaurant, før corona tvang ham til at lukke igen. Nu er der take away i weekenden, og så glæder han sig til at åbne igen om få uger. Foto: Allan Nørregaard

- Hvis vi bare havde lukket døren og ventet, var vi blevet glemt igen

Take away, mådehold og en ukuelig tro på fremtiden styrer Martins Bjørn nystartede restaurant videre gennem coronakrisen.

Hillerød - 02. april 2021

Borde og stole er sat væk i restaurationslokalet i Teddy/by Bjørn, for der er ingen sultne gæster at dække op til. Men i køkkenet sker der alligevel noget, for ligesom mange andre restauranter har Teddy/by Bjørn sat take away i system, og der er udsolgt hver weekend.

To kokkeelever og en nyansat tjener er i gang med at vende ising i panering og skære riller i kartofler til hasselbäckkartofler - 100 kuverter med 12 retters påskemenu skal stå klar til påskekunderne, så der er nok at lave, selv om corona har lukket restauranten ned på snart femte måned.

- Vi har travlt på en anden måde. Normalt går man også og bakker op i løbet af dagen, men i stedet for at skulle ud i restauranten med det, skal det ned i bøtterne. Det, der tager lang tid er at pakke og putte maden i de rigtige bøtter. Og der er mange af dem, fortæller Oliver Rasmussen, som er kokkeelev på restauranten.

All in i weekenden Der kom take away på menuen få dage efter efter nedlukningen midt i december. I begyndelsen var det både hverdag og weekend, man kunne købe sin aftensmad hos Teddy, men nu er det kun i weekenden, hvor restaurantens social dining med 10 retter for 400 kroner sælges som take away.

- Vi har fundet ud af, at vi kan lave noget, der er tæt på det, vi normalt ville lave. I starten prøvede vi at sætte os på flere stole samtidig, men vi er gladere, når vi går all in, og så gør vi det i weekenden, for det er der, folk har tid til det, siger Martin Bjørn, som står bag Teddy/by Bjørn, der åbnede tilbage i oktober 2020.

Nu er der udsolgt af menuen hver uge, og det giver en omsætning på 40.000 om ugen, fortæller han.

- Jeg har stadig lidt penge med på arbejde hver dag. Men take away er en stor hjælp. Det handler også om at være i folks bevidsthed. Hvis vi bare havde lukket døren og ventet på at, at vi kunne åbne igen, var vi blevet glemt, siger han.

I dag har restauranten været lukket i næsten fem måneder og haft åben i to.

- Det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig det skulle gå. Men nu fokuserer jeg bare på, hvor fedt det bliver, når vi kan åbne. Jeg kan mærke på folks kommentarer, at de stadig er der, siger Martin Bjørn, som håber på en travl sommer.

- Jeg håber lidt på en sommer som sidste år, hvor man ikke kan komme ud og rejse, og i stedet tager rundt i Danmark og hygger sig. Vi har i hvert fald annulleret sommerferien, siger han.

En uge i kulkælderen Lige nu satser han som andre restauratører på, at det bliver tilladt at byde gæsterne indenfor 6. maj.

- Jeg frygter da, at det bliver udsat igen. Men det er den dag, vi har som fikspunkt, siger han.

Han har ellers lært på de hårde måde, at ingen kan være sikker på noget, når der er corona i luften.

- I starten håbede jeg, at det blev februar, så marts. Omkring nytår lavede jeg en aftale med mig selv om, at det blev efter påske, altså fredag den 9. april. Det gav også en tur i kulkælderen, da det så blev udsat igen, siger han, som nu er holdt op med at følge tallene for smitten.

- Man torturerer sig selv, for det går jo op og ned hele tiden. Det er en lang frustration, siger han.

Nødt til at tage chancer Da restauranten måtte lukke, kom personalet ned på ganske få - Martin Bjørn selv, hans restaurantchef og en kokkeelev. Nu er han så småt begyndt at mande op igen, og har ansat endnu en elev og en tjener. Derudover har han ansat en kok, der starter til maj. Forhåbentligt.

- Hvis det ender med, at det rykker igen, er det noget møg. Men man er nødt til at give sine medarbejdere en dato, ellers går de andre steder hen. De skal jo også betale deres regninger, og jeg er nødt til at tage nogle chancer, for jeg vil jo have de rigtige folk for at sikre niveauet, siger han.

To marmorborde I hverdagen, når der ikke laves mad til take away, har Martin Bjørn og medarbejderne selv gået og sat restauranten i stand, malet, lavet nyt gulv og fjernet den store pizzaovn og gjort plads til flere siddende gæster.

- Vi åbnede jo midt i corona, og kendte godt spillereglerne, Så jeg har været lidt påpasselig med, hvad jeg har brugt penge på, og måske ikke lavet så meget inden vi åbnede, som jeg ellers ville have gjort, siger han og fortæller, at han i begyndelsen af 2020 overvejede at åbne der.

- Det er en drøm at lave mere om i restauranten, og få nye borde og stole. Nu har vi købt to marmorborde. Det var det, der var råd til. Så køber vi nogle flere, når vi får råd. Vi kunne have lavet det hele, inden vi åbnede, og det havde vi måske gjort, hvis vi åbnede op for et år siden. Men havde vi gjort det, havde vi ikke ligget her i dag, siger han.

