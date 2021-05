14HIL PC Madmarked Hillerød Madmarked åbner, efter at madmarkedet blev nødt til at udskyde åbningen sidste fredag, fordi en leverandør ikke havde leveret brandteknisk udstyr til emhætterne som aftalt. Foto: Per Christensen

Fødevarestyrelse godkender indisk madbod

Allerede dagen efter, at Fødevarestyrelsen lukkede den indiske restaurant Dhaba på Hillerød Madmarked, på grund af hygiejneproblemer, har styrelsen givet Dhaba grønt lys til at åbne igen.

Onsdag besøgte Fødevarestyrelsen Dhaba på madmarkedet på baggrund af en forbrugerhenvendelse om, at gæster havde fået dårlig mave af at spise der, og det førte til et forbud mod salg af fødevarer, fremgår det af den offentliggjorte kontrolrapport. Allerede torsdag var fødevarestyrelsen på opfølgende besøg, og kunne se, at forholdet var bragt i orden, så forbuddet blev straks ophævet.