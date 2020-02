- Det er hjerte­skærende at fjerne det, der virker

Duften af frokost breder sig i det villa villekulla-lignende hus, der udgør Den Musiske Helhedsskole på Københavnsvej i Hillerød. Her er slyngelstue for de børn, som trænger til en pause i skoledagen, små klasseværelser med plads til under 10 elever, skærme på bordene til de børn, der har brug for at være sig selv i løbet af dagen og fælles frokoststue både i stuen og på førsteetagen. På førstesalen, i skolens indskoling, er to af skolens yngste elever i gang med at male. Egentlig står ugen på et teaterprojekt, men for de elever, der ikke har mod på at prøve kræfter med teatret, er der alternativer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her