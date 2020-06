Zonta Hillerød søger udstillere til november

Zonta Hillerød har nu besluttet at lukke op for ansøgningerne til udstillingen 'Kvinder & Kunst 2020', som kommer til at foregå i weekenden 21.-22. november i Royal Stage.

Derudover uddeler Zonta Hillerød hvert år et et rejselegat for fagligt dygtige kvinder med tilknytning til Hillerød, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet.