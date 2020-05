Tre mænd truede sig tirsdag eftermiddag til et ikke oplyst kontantbeløb og nogle cigaretter i Daglig'Brugsen på Uvelse Byvej. Arkivfoto

Voldsomt røveri mod Dagli'Brugsen: Tre mænd truede med kniv

Dagli'Brugsen i Uvelse blev tirsdag eftermiddag udsat for et voldsomt røveri, da tre mænd truede sig til et ikke oplyst kontantbeløb.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Røveriet blev begået omkring klokken 14.20, da tre mænd med en kniv truede sig til kontanter og nogle cigaretter.

Vidner beskriver ifølge politiet de tre mænd på følgende måde:

A: Mand, 20-25 år, ikke etnisk dansk, 180-185 cm, med stort sort fuldskæg

B: Mand, 20-25 år, robust

C: Mand, 20-25 år, muligvis ikke etnisk dansk

Efter røveriet stak de tre mænd af i nordlig retning, og Nordsjællands Politi vil meget gerne høre fra vidner, der har set noget i forbindelse med røveriet.