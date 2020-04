Virtuelt møde: Gå en tur sammen hver for sig i Hillerød på søndag

Først måtte Rasmus Kruse Vibum aflyse gåturen søndag den 5. april på grund af corona-epidemien. Hver måned inviterer han nemlig månedligt til en fælles gåtur rundt om slotssøen under initiativet 'Hillerød går sammen'. Men så kom han på, at gåturen kunne foregå via en gruppechat på Facebook Messenger. Der kan man nemlig have et fælles videoopkald.

"Så tænkte jeg, at det stadig kunne være sjovt at gå turen - bare ikke sammen," fortæller den 24-årige Rasmus Kruse Vibum, der til daglig går på Hillerød Handelskole.

"For at komme hinanden ved, og hvis nogle er ensomme," siger Rasmus Kruse Vibum.

I stedet for at alle går rundt om slotssøen, skal deltagerne hver især gå en tur i et selvvalgt grønt område, samtidig med at de deltager gruppechatten på Messenger. På den måde har deltagerne stadig mulighed for at komme hinanden ved.