Virksomheders biler får smadret fælgene på hullet vej: "Under al kritik"

En række erhvervsdrivende på det gamle teglværk er godt og grundigt træt af at køre i mudder og huller på Frydenborgvej

Hillerød Posten - 19. marts 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Store mudderhuller, brækket asfalt, stenslag og for høj fart.

En række erhvervsdrivende er godt og grundigt trætte af Frydenborgvej, når de skal køre til og fra deres virksomheder i de gamle teglværk på Frydenborgvej. Vejen er asfalteret, men hvis to biler skal passere hinanden, må den ene holde til højre, hvor asfalten slutter - og der bare er jord, mudder og vandhuller. Faktisk er vejens tilstand så dårlig, at bilens dæk og fælge bliver smadret af at køre på vejen. Det har blandt andre Nina Klæbel været ude for:

"Hvis man møder en modkørende på vejen og skal holde ind til højre, så er asfalten tit i stykker, og man bumper ned i nogle store huller, som man ikke kan se, hvor dybe er, fordi der ligger vand i dem. En dag fik jeg smadret min ene fælg, da jeg skulle holde ind for en lastvogn. Den blev fuldstændig ødelagt, og det kostede mig 10.000 kroner," siger hun.

Hun er så utilfreds med vejen, at hun har kaldt en stor gruppe af de erhvervsdrivende - 10 mennesker fra otte forskellige virksomheder - sammen for at møde Hillerød Posten og fortælle med de dårlige oplevelser på vejen.

En af dem er Bjarne Nielsen:

"Det er den dårligste vej, jeg nogensinde har kørt på. Folk kører stærkere, end de må her, og det er også en skolevej. Der kører både busser, varebiler og lastbiler - og der kan også komme dyr ind fra skoven. Når det er vådt, sprøjter der mudder og måske sten op på børnene, der cykler i skole," siger han.

En del af vejen er asfalteret - men ikke et ret bredt stykke.

"Resten er grus med masser af vandpytter i huller, som bare bliver dybere og dybere. Og man kan ikke se, hvor dybe de er, så det er som at trække i lotteriet, når man kører hen over dem," siger en anden af de erhvervsdrivende, Jacob Skov.

René Bagge kører med sine firmabiler fra Teglværket - og de er alle blevet ridset af de buske og træer, som får lov at vokse ind på vejen, siger han:

"De er alle ridset i højre side - samtlige 12 af dem. For beplantningen er ikke skåret til, og ikke alle er lige flinke til at køre ind til siden, når man skal passere hinanden".

Kører for stærkt De erhvervsdrivende mener også, at hastighedsgrænsen bør sættes ned på vejen.

"Der er altså nogle forældre, der har meget travlt, når de har sat deres børn af på skolen. Så kører de 200 km/t ned ad vejen - og ved bakken kan man altså ikke se, der er kommer nogen modkørende. Jeg har selv overværet to biler ramme ind i hinanden. Det er helt forrykt. Fartgrænsen burde hedde 30 km/t her," siger Mikael Wilken, som også arbejder på Teglværket.

Vejen giver ikke virksomhederne det bedste møde med deres kunder, siger Frank Larsen:

"Gæsterne tror, de er kørt forkert. Det giver et rigtig dårligt image, at de skal køre ned ad den her vej. Det gavner bestemt ikke forretningen".

Spild af penge Nina Klæbel har flere gange klaget til kommunen over vejen, men der sker ikke så meget, siger hun:

"De kommer og lægger jord ud på vejen, men det er spild af penge, for det bliver hurtigt kørt op igen, så der kommer store huller. De lægger bare noget løst grus i, som bliver vasket væk med regnvandet. Der bliver ikke gjort noget ved asfalten," Nina Klæbel, som klagede til kommunen over sine ødelagte dæk og fælge - og fik regningen betalt.

"Så hvad kommer det ikke til at koste kommunen i sidste ende? I stedet for bare at få lavet den asfalt. Det er en virkelig forfærdelig vej, og man bliver så ked af det og ærgerlig over det," siger hun.

"Hillerød vil jo gerne være Nordsjællands Hovedstad - og gerne have erhvervslivet til at blomstre. Så det skal man også tænke på, når man ikke ordner en vej som denne," siger Jacob Skov.

Alle grundejere Frydenborgvej er en privat fællesvej på landet, og det er alle de vejberettigede og tilstødende grundejeres ansvar at vedligeholde vejen, så den er i god og forsvarlig stand, oplyser Hillerød Kommune, som dog også selv er en af grundejerne.

"En vejudvidelse vil på tilsvarende vis også være noget, som grundejerne skal betale. En løsning på problemerne her kunne være, at grundejerne oprettede et vejlaug, der tog sig af vedligeholdelsen, eller blev enige om at afholde udgifterne til en udvidelse. Kommunen kan også indkalde til et vejsyn med de vejberettigede grundejere, og det bliver nok det næste skridt i sagen. Følgelig må det afvente, at en sådan forsamling er ansvarlig," skriver Ivan Christensen, som er sektionsleder i Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune, i et svar til Hillerød Posten.

Han forklarer, at kommunen har lagt grus i rabatterne for at afhjælpe de værste problemer her og nu, men at den kraftige regn de seneste måneder har skyllet meget grus væk.

Kommunen er åben over for at sætte fartgrænsen ned fra 40 km/t, som der er skiltet med i dag, til 30 km/t, oplyser Ivan Christensen:

"Hvis der skal flere skilte op med 30 km/t, er det også et tiltag, grundejerne skal betale, samtidigt med at politiet skal godkende. Vi vil tage emnet op, når vi mødes med grundejerne til et vejsyn".