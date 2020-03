Borgmester Kirsten Jensen repræsenterede Hillerød Kommune blandt de nordsjællandske kommuner til mødet, der fandt sted i Hillerød hos FOSS. Også Novo Nordisk og Fujifilm deltog i mødet. Pressefoto

Virksomheder og borgmestre kæmper videre for motorvej

Nordsjællandske virksomheder og borgmestre har holdt møde med trafikministeren om en færdiggørelse af Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerød Posten - 11. marts 2020

I slutningen af februar slog store nordsjællandske virksomheder og seks borgmeste endnu et slag for, at Hillerødmotorvejens forlængelse ombygges fra motortrafikvej til motorvej.

På hillerødvirksomheden FOSS mødtes de med transportminister Benny Engelbrecht (S) om de trafikale ønsker for Nordsjælland op til de kommende trafikforhandlinger - et møde, der nærmere drejede sig om betydningen for de lokale virksomheder.

"Jeg synes, det var et rigtig godt møde med en positiv stemning, og det var enslydende budskaber fra de virksomheder, der var repræsenteret," siger Michael Almer, HR-direktør hos FOSS. Udover FOSS deltog virksomhederne Novo Nordisk og Fujifilm, der også har afdelinger i Hillerød.

Kvalificeret arbejdskraft FOSS, der producerer udstyr til fødevareindustrien, fik blandt andet fortalt trafikministeren om vigtigheden af at binde København og Hillerød tættere sammen.

"Det er afgørende for vores vækst, fordi det hjælper os til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft," siger Michael Almer.

"Den tid, det tager at komme på arbejde, betyder mere og mere for medarbejderne. Folk går i højrere grad går op i det, når de skal finde ud af, hvor de gerne vil arbejde henne".

Der er mange af medarbejderne i FOSS, der pendler fra København - særligt akademiske medarbejdere, som for eksempel ingeniører.

"Og lidt populært sagt, vil vi hellere have, at vores medarbejdere laver nyskabende højteknologiske løsninger frem for at sidde i kø på motorvejen".

Udover at reducere transporttiden er det også et spørgsmål om medarbejdernes sikkerhed.

"Der er ingen tvivl om, at forlængelsen i dag er farlig, og vi kan gøre den mere sikker ved at gøre den til rigtig motorvej," siger Michael Almer, med henvisning til en VVM-undersøgelse, der er lavet af Hillerødmotorvejens forlængelse.

En lydhør minister Hos FOSS og på Hillerød Rådhus er der håb for projektet efter mødet med trafikministeeren.

"Meget taler for vores projekt, når der bliver lavet en ny infrastruktur-aftale i Folketinget. Den samfundsøkonomiske værdi hører til de allerhøjeste blandt de projekter, der er," siger borgmester Kirsten Jensen.

"Vi er fortrøstningsfulde og har tillid til, at man prioriterer de projekter først, som har det bedste afkast," lyder det fra Michael Almer fra FOSS.

VVM-undersøgelsen viser, at afkastet er 12 procent på en forlængelse - den næsthøjeste af vejprojekterne i hele landet.

Og værdien af en færdiggjort motorvejsforlængelse kan Benny Engelbrecht også godt se.

"Jeg anerkender helt sikkert, at der her er udfordringer i den helt store kaliber. Vi er nødt til at skele til, hvad der giver samfundsmæssigt bedst mening at investere i, og der ligger Frederiksundsmotorvejens tredje etape og en forlængelse af Hillerødmotorvejen rigtig godt," sagde Benny Engelbrecht til TV 2 Lorry efter mødet på FOSS.

Kirsten Jensen mener, at ministeren er lydhør.

"Jeg tror ikke, at ministeren var kommet, hvis ikke han mente, at projektet er vigtigt. Men han skal have hele Folketinget med sig," siger Kirsten Jensen.

Stopper ikke Mødet med trafikministeren var et af flere, som de nordsjællandske borgmestre har sat op for få gjort opmærksom på færdiggørelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse, men også på andre nordsjællandske ønsker som en forlængelse af Frederikssundmotorvejen og en hurtigere, mere rettidig Kystbane.

"Vi har været meget rundt allerede og har placeret vores ønsker meget godt. Men vi holder ikke op med at udnytte chancen for at tale vores sag, før vi ser Folketinget trykke på den grønne knap," siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

En stor trafik-aftale, hvor færdiggørelsen af motorvejsforlængelsen indgik, var faktisk vedtaget af den tidligere VLAK-regering i marts sidste år. Men med folketingsvalget i juni kom et nyt politisk flertal, der betød, at den nye trafikminister Benny Engelbrecht ønskede at genforhandle aftalen.